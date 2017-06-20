Çocuğunuz yaz tatilinde internet bağımlısı olmasın!

Okullarda geçtiğimiz haftayaşanan karne heyecanı ve tatil sevinci, veliler açısından yerini önemli birendişeye bıraktı. Zira önümüzdeki üç ay boyunca okul ve dersle minimum düzeydeilgilenecek olan çocukların ve gençlerin vakit geçirmek için başına oturduğubilgisayar ve internet, aynı zamanda ciddi bir bağımlılık riski de içeriyor.İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Engin Eker, internet bağımlılığı konusunda velilere önemliuyarılarda bulundu.

İnternet bağımlılığı nelere yol açıyor?

Çocukların ve ergen bireylerinbağımlılık geliştirme konusunda potansiyel risk grupları içinde yer aldığınıifade eden Yrd. Doç. Dr. Eker, “Karnelerin alındığı, okulların tatile girdiğibu dönemde ebeveynlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Tatilde olan çocukveya ergen, eğer ki aile kontrol kalkanı oluşturmazsa, internette daha fazlazaman geçirmeye başlayabilir” diye konuştu. Sınırsız internet kullanımınınbağımlılık haline dönüşebileceği uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Eker,“Bağımlı olan çocuk veya ergenin aile ve arkadaş ilişkileri bozuluyor, sosyalyaşamı olumsuz yönde etkileniyor. Gelecek dönem okula başladığında bubağımlılığından vazgeçemiyor. Bunun sonucunda ise başta akademik başarı sorunuolmak üzere bireyin ve ailesinin hayatını olumsuz yönde etkileyen birçok sorunortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Bağımlılığı önlemek için ne yapmalı?

Yrd. Doç. Dr. Eker, söz konusuproblemlerin ortaya çıkmaması için neler yapılması gerektiğini ise şöylesıraladı: “Her şeyden önce veliler davranışlarıyla çocuklarına örnek olmalı.Zira çocuklar büyüklerinin davranışlarını model alır. Eğer veliler okuldöneminde çocuğuna bilgisayar ve internet kullanımı için belli bir sınırkoyduysa, bunu yazın da devam ettirmeli. Tatil nedeniyle süre noktasında belliölçüde esneme olabilir tabii. Eğer böyle bir sınırlama yoksa, çocukla birsözleşme yaparak konmalı. Bu süreçte doğabilecek çatışmalarda veli, uzlaştırıcıkonumda olmalı. Zira aşırı otoriter tavır çocuğu ailesinden uzaklaştırıp sanaldünyaya daha da fazla yakınlaştırabilir. Yine bu süreçte aileler, çocuğununinternette nasıl vakit geçirdiğini tespit etmek amacıyla bilgisayarlara internetfiltresi koyabilir. Aileler aynı zamanda çocuklarını sosyal ortamlara, doğaya,kısacası ‘gerçek’ olana teşvik ederek onu bu yönde adım atması içincesaretlendirmeli. Bırakalım çocuklar yazın tadını çıkarsınlar. Çocuklarımızıgüvenli diye evin içinde tuttuğumuzda uçsuz bucaksız, sınırı olmayan, hangitehlikelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz internetin kollarına atmayalım.”