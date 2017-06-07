Çocuklarda kabızlığın 8 önemli nedeni ve korunma yöntemleri

Yaşa göre dışkı yapma sıklığının azalması ya da sert dışkılama olarak tabir edilen ve halk dilinde kabızlık olarak bilinen, tıp dünyasındaki adıyla “konstipasyon” sık karşılaşılan bir sorun. Kabızlık genellikle geçici süre yaşansa da, bazı durumlarda kronikleşiyor ve çocukta şiddetli karın ağrısı ile sık sık idrar yolu enfeksiyonu gelişmesi gibi önemli sorunlara yol açabiliyor. Kabızlık denilince aklımıza ilk olarak hiç kuşkusuz fast food tipi beslenme geliyor. Ancak aslında birçok etken çocuklarda kabızlık yapabiliyor. Dolayısıyla öncelikle altta yatan nedenleri belirlemek ve bu doğrultuda çözümler almak, tedavinin başarılı olmasında büyük önem taşıyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Latif Abbasoğlu, çocuklarda kabızlığa yol açan 8 nedeni ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Aşırı süt içmek

Özellikle bebeklerde anne sütünden inek sütüne geçişlerde aşırı inek sütü tüketmek, katı gıdalara geçişler ve mama konsantrasyonunun değiştirilmesi kabızlığa en sık yol açan nedenler arasında yer alıyor.

Fast food alışkanlığı

Eskiden meyve ve sebze yeme alışkanlıkları toplumda çok yaygın iken son zamanlarda bunun yerini fast-food tarzı beslenme aldı. Posalı ve sulu yemekler yerine katı gıdalarla beslenmek çocuklarda kabızlığı tetikleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Kabızlığa neden olan bir başka önemli etken de çocukların okula başladıktan sonra tuvalet alışkanlığını düzenleyememeleri. Okul çağındaki çocuklar okulda tuvalete girmemek için okul öncesi çocuklar da oyuna ya da çizgi filme dalmaları veya herhangi bir şeyle oyalanlanmaları nedeniyle dışkıyı yapmayı erteliyorlar. Bu alışkanlık kabızlığı tetikleyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanı sıra katı dışkı yapma sırasında oluşan ağrıdan korktukları için bağırsak hareketlerini önleyen çocuklar bunu tekrarlayarak dışkılamayı engelleyebiliyor. Zamanla bu alışkanlık haline gelebiliyor.

Kullanılan ilaçlar

Kronik kabızlık sorunu yaşayan çocukların çeşitli sağlık problemleri nedeniyle aldıkları ilaçlar da kabızlık yapabiliyor. Örneğin bebeklik döneminde kullanılan demir ilaçları bazen kabızlığı tetikleyebiliyor.

Çeşitli hastalıklar

Bazı sağlık problemleri de kabızlığa yol açabiliyor. Örneğin tiroit hormonlarının az salgılanması anlamına gelen hipotiroidi en sık kabızlık yapan hastalıklar arasındadır.

Kalın bağırsakta sinir sisteminin iyi gelişmemesi

Kabızlığa yol açan etkenlerden biri de kalın bağırsakta sinir sisteminin iyi gelişmemesi. Eğer bu konuda şüphe varsa biyopsiye kadar giden süreçle sinir hücrelerinin mutlaka iyi gelişip gelişmediğinin ortaya konması, hücreler gelişmemişse bu durumda mutlaka cerrahi tedaviye başvurulması gerekir.

Makat bölgesindeki problemler

Kabız olan çocuğun muayenesinde “anal fissür” denilen çatlakların varlığının mutlaka araştırılması gerekiyor. Çünkü bazen anüs olması gerekenden biraz daha önde yerleşmiş oluyor ve bu durum da kabızlığa yol açabiliyor. Bunun yanı sıra “anal stenoz” denilen, özellikle son yıllarda pediatri hekimlerinin farkındalığının sayesinde daha erken saptanan makat darlığı da kabızlık oluşturabiliyor. Bu sorunların mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde kronik kabızlık sürecine davetiye çıkaran bir durum oluyor.

Psikolojik nedenler

Aile içi sonuçlar, yeni bir kardeş, okula başlama, anne baba ayrılığı gibi durumlar da kabızlık sorunlarına yol açabiliyor.