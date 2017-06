Düzenli Aspirin kullanmak özellikle yaşlılarda kanama ve ölüm riskini artırıyor

İngiltere’de yeni yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre, her gün düzenli olarak bir Aspirin alımı yılda ortalama 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor. İngiltere’deki yaşlıların neredeyse % 40’ının kalp krizi ve felç riskini azaltmak için her gün bir Aspirin kullandığı sanılıyor. Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırmasına göre, her gün bir Aspirin alan kişilerin ölümcül kanamalarla karşılaşma ihtimali yükseliyor. Tıp dünyasının saygın dergisi The Lancet’te yayınlanan bu yeni çalışma, ileri yaştaki kişilerde düzenli aspirin kullanımının daha ciddi sonuçlar yarattığını, hatta 75 yaşından büyük insanlarda ölüm riski gençlere göre, 10 katına kadar yükseliyor.

Uzmanlar daha önce kalp krizi veya felç geçirmiş insanların Aspirin kullanmaya devam etmesini tavsiye ederken buna karşı kanama ihtimalini azaltan başka ilaçların da beraberinde alınabileceğini vurguluyor. Ancak her durumda bu riski taşıyan kişilerin hekimler tarafından uyarılması gerektiği ve mümkünse alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi öneriliyor.

Araştırmacılar, bu yaştaki ve halihazırda kalp krizi veya inme geçirmiş hastaların günlük tablet almaları gerektiğini, ancak kanama riskini azaltmak için ek bir ilaç kullanmaları gerektiğini söylüyor. Ancak bu durum hastaların devam eden tedavilerini kesmesi anlamına gelmemeli; uzmanlar her durumda doktorla ortak karar alınmasını gerektiğini aksi halde kalp krizi riskinin artabileceğini belirtiyor.

Birçok doktor, hem kalp rahatsızlığına hem de kansere karşı koru özelliği olan aspirini hastalarına tavsiye ederken geçmiş yıllarda Aspirinin faydaları konusunda çok sayıda bilimsel çalışma yayınlanmıştı. Hatta pek çok güncel çalışmada Aspirinin kanserden koruduğu da gösterilmişti. Bu yeni çalışma ile ilk kez düzenli aspirin kullanımının da ölümcül sonuçlar yaratabileceği ileri sürülmüş oldu.

Aspirinin gastro-intestinal kanama riskini arttırdığı uzun zamandır biliniyordu. Ancak yeni çalışma, tehlikenin yaşla birlikte düşünüldüğünden çok daha keskin bir şekilde arttığını gösteriyor. Aspirinin yılda yaklaşık 20 bin kanama vakasına neden olduğunu ve en az 3000 ölümün meydana geldiğini söyleyen çalışmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Peter Rothwell, şu saptamaları yapıyor: “Aspirin, tekrarlayan kalp krizi ve inmelerin önlenmesinde etkili olduğunu pek çok araştırmalardan açıkça biliyoruz. Olası tekrarlayan kalp krizi ve inmelerin yüzde yirmisi aspirin tarafından engellenmektedir.

Yine de, her yaş grubunda aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların ciddi sayıda kanama vakasına ve ölüme neden olduğunu artık biliyoruz. Bu risk 75 yaş üstü kişilerde daha da fazla. Kalp krizi ya da inme geçiren tüm hastalar hala aspirini almalı, ancak 75 yaşın üzerindeki kişilere, kanama riskini %90 oranında azaltacak bir proton pompa inhibitörü reçetesi verilmelidir. Ayrıca tıbbi öyküleri olmayanların, aspirini tamamen bırakmadan önce mutlaka hekimleri ile görüşüp öneri alması gerekir.

Kaynak: Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study. Linxin Li, Olivia C Geraghty, Ziyah Mehta, Prof Peter M Rothwell. The Lancet. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30770-5.

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60209-8/abstract

Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study.

Background: Lifelong antiplatelet treatment is recommended after ischaemic vascular events, on the basis of trials done mainly in patients younger than 75 years. Upper gastrointestinal bleeding is a serious complication, but had low case fatality in trials of aspirin and is not generally thought to cause long-term disability. Consequently, although co-prescription of proton-pump inhibitors (PPIs) reduces upper gastrointestinal bleeds by 70–90%, uptake is low and guidelines are conflicting. We aimed to assess the risk, time course, and outcomes of bleeding on antiplatelet treatment for secondary prevention in patients of all ages.

Methods: We did a prospective population-based cohort study in patients with a first transient ischaemic attack, ischaemic stroke, or myocardial infarction treated with antiplatelet drugs (mainly aspirin based, without routine PPI use) after the event in the Oxford Vascular Study from 2002 to 2012, with follow-up until 2013. We determined type, severity, outcome (disability or death), and time course of bleeding requiring medical attention by face-to-face follow-up for 10 years. We estimated age-specific numbers needed to treat (NNT) to prevent upper gastrointestinal bleeding with routine PPI co-prescription on the basis of Kaplan–Meier risk estimates and relative risk reduction estimates from previous trials.

Findings: 3166 patients (1582 [50%] aged ≥75 years) had 405 first bleeding events (n=218 gastrointestinal, n=45 intracranial, and n=142 other) during 13 509 patient-years of follow-up. Of the 314 patients (78%) with bleeds admitted to hospital, 117 (37%) were missed by administrative coding. Risk of non-major bleeding was unrelated to age, but major bleeding increased steeply with age (≥75 years hazard ratio [HR] 3·10, 95% CI 2·27–4·24; p<0·0001), particularly for fatal bleeds (5·53, 2·65–11·54; p<0·0001), and was sustained during long-term follow-up. The same was true of major upper gastrointestinal bleeds (≥75 years HR 4·13, 2·60–6·57; p<0·0001), particularly if disabling or fatal (10·26, 4·37–24·13; p<0·0001). At age 75 years or older, major upper gastrointestinal bleeds were mostly disabling or fatal (45 [62%] of 73 patients vs 101 [47%] of 213 patients with recurrent ischaemic stroke), and outnumbered disabling or fatal intracerebral haemorrhage (n=45 vs n=18), with an absolute risk of 9·15 (95% CI 6·67–12·24) per 1000 patient-years. The estimated NNT for routine PPI use to prevent one disabling or fatal upper gastrointestinal bleed over 5 years fell from 338 for individuals younger than 65 years, to 25 for individuals aged 85 years or older.

Interpretation: In patients receiving aspirin-based antiplatelet treatment without routine PPI use, the long-term risk of major bleeding is higher and more sustained in older patients in practice than in the younger patients in previous trials, with a substantial risk of disabling or fatal upper gastrointestinal bleeding. Given that half of the major bleeds in patients aged 75 years or older were upper gastrointestinal, the estimated NNT for routine PPI use to prevent such bleeds is low, and co-prescription should be encouraged.

Funding: Wellcome Trust, Wolfson Foundation, British Heart Foundation, Dunhill Medical Trust, National Institute of Health Research (NIHR), and the NIHR Oxford Biomedical Research Centre.