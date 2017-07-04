Diş estetiğinde devrim etkisi yaratan zirkonyum ile 1 haftada mükemmel gülüş!

Seçim yapma vakti! Kendinizi güçlü ve özgür kılmak için harekete geçme vakti… Sağlığınız adına adım atmak, korkmadan ve güvenle gülmek için… Evet, bugün yaptığınız seçimler ve attığınız adımlar size mükemmel bir gülüşün anahtarını sunuyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, hayalinizdeki o mükemmel gülüşe kavuşmanın anahtarını sizler için açıklıyor.

Zirkonyum tedavisi nedir?

Zirkonyum diş, klasik porselen köprü ve protezlerin alt yapısı olan gri metalin yerine kullanılan beyaz bir alaşımdır. Renginin beyaz olması ve ışığı geçirgen olması nedeni ile diş hekimliğinde, seramik kuronların altında altyapı malzemesi olarak kullanılır. Işık geçirgenliğinin bu denli önemli olmasının sebebi ise doğal ve daha estetik bir etki bırakmasıdır.

Diş estetiğinde devrim etkisi yaratan zirkonyumdan önce kullanılan metallerin sebep olduğu bazı dezavantajlar vardı. Uzun yıllardır kullanılan metal destekli porselenler sistemlerde ışık geçirgenliğinin olmamasından kaynaklanan doğal görünümün sağlanamaması ve zaman zaman kişide alerjik vakalara neden olması ile beraber zamanla diş etlerinde grileşmelere sebep oluyordu. Sonuç ise doğal ve estetik olmayan bir görünüm!

Diş hekimleri tarafından yeni alternatiflerin aranmaya başlanmasıyla birlikte hayatımıza giren zirkonyum doğa dostu olması sebebiyle de bir tercih ediliyor. Diş hekimliğinde zirkonyumun kullanılması ile beraber metal altyapıya yakın sağlamlık sağlanmıştır. Diğer materyaller gibi porselen altından yansımaması ve diş etlerinde renklenmeye sebep olmaması ve korozyona karşı gösterdiği direnç zirkonyumun kullanımını artırmıştır.

Hayalinizdeki dişlere kavuşmanın anahtarı; Zirkonyum!

Kalıtsal yapıdaki renk değişimlerinde veya beyazlatma gibi bazı operasyonlardan sonuç alınamayan ileri düzeydeki renkleşmelerde,

Ayrık dişlerde,

Önceden kesilmiş dişlerde,

Metal destekli köprü veya kaplama olan dişlerde,

Kırık dişlerin düzeltilmesinde,

Çarpık ve eğrilik olan dişlerde en etkili ve kalıcı çözüm zirkonyum uygulamasıdır.

Bu anlamda ciddi bir kolaylık ve avantaj sunan zirkonyum tedavisi çözüm odaklıdır. Sunduğu doğal ve estetik görünüm ile hastaların diğer uygulamalarda yaşadığı kaygıların oluşmasına engel olur.

Sadece 1 haftada güvenle gülümseyebileceğinizi söylesek…

Teknolojinin gelişmesi ve birçok uygulamanın bilgisayar ortamında hazırlanması zirkonyum dahil çoğu uygulamanın kısa bir sürede yapılmasına olanak tanımaktadır. İki farklı yöntemi olan zirkonyum uygulamasında tedavi süreci sadece 1 haftaya tekamül ediyor. Birinci yöntemde; zirkonyum diş kaplama için diş kesimi tamamlandıktan sonra üç boyutlu tarayıcılarla sanal ortama aktarılıyor. İki şekilde tarama işlemi gerçekleştiriliyor. Diş kesiminden sonra ağız içini tarayıcı veya kamera yardımıyla görüntü alınıyor ve bilgisayar ortamında eksiksiz, sorunsuz tasarım yapılıp ve üretime geçiliyor.

İkinci yöntem ise; bireylerin ağız ölçüsü alındıktan sonra laboratuvarda özel alçılar ile ölçünün aslı elde ediliyor. Daha sonra sayısal ortama aktarılıyor. Ve porselen işlenip laboratuvara gönderilerek zirkonyum porselen diş yapımı bitiriliyor.

Zirkonyum kaplama ile daha estetik bir gülüş mümkün!

Zirkonyum kaplamanın diğer uygulamalara göre sunduğu avantajlar saymakla bitmiyor.