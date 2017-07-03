Diş kusurlarınız sosyal hayatınızı etkilemesin

Hayatta değeri ölçülemez bazı detaylar vardır. Özgür olmak ve özgürce gülümsemek mesela… Ve hayatta değeri ölçülemez bazı anlar vardır. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlar gibi mesela. Hararetli sohbetlerin büyük kahkahalara karıştığı anlar gibi ya da… Hepsinin ortak noktası gülümsemekten geçiyor. Peki, belki de sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan gülümsemeye gölge düşürecek engellere neden izin verelim? Üstelik fizyolojik ve özellikle psikolojik etkileri bu kadar yadsınamazken… Dişlerin sahip olduğumuz en değerli güç olduğunu vurgulayan Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu dişlerin psikolojimiz üzerindeki etkilerini ve çözüm yollarını sizler için anlattı.

Özgüven ve dişler arasında güçlü bir bağ var!

Düzgün ve sağlıklı dişler rahat ve özgüvenle gülebilmenin en önemli anahtarıdır. Ayrıca diş görüntüsü ve özgüven arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yani dişleri konusunda endişeli olan kişiler kendilerini kısıtlayacağından bu durum özgüvenlerine yansır. Sosyal hayattan iş yaşamına kadar hayatın her evresinde konuşmakta ve sosyal ilişkiler kurma konusunda kendileri geri planda tutarlar. Aslına bakılırsa diş dahil birçok estetik müdahalenin kökeninde özgüven kaygısı vardır.

Dişler yüzün merkezinde yer alır ve en küçük bir kusur bile oldukça dikkat çekebilir. Zaten bu konuda hassas olan kişiler kusurlarının dikkat çektiğini ve ilk bakışta fark edildiğini düşünerek kendilerini sosyal yaşamdan soyutlayabilirler. Ciddi bir psikolojik etki bırakan kusurlu dişler, depresyona kadar götürebilir. Tam da bu yüzden diş kusurları önce sağlık sonra da estetik kaygılar temelinde ihmal edilmemeli ve erken yaşlarda müdahale edilmelidir.

Ortodonti tedavisi ile mükemmel dişler, özgür gülüşler mümkün!

Diş bozukluğu problemleri, çene anomileri ve diş pozisyonundaki düzensizlikler için en etkili çözüm ortodonti tedavisidir. Ortodonti tedavisi, braketler yoluyla dişlerin doğal ve düzgün formuna kavuşmasını sağlayan bir tedavi biçimidir. Ortodonti tedavisinin yaşı olmasa da erken müdahale hem hastanın özgüven problemleri ortadan kaldırmak hem de tedavi sürecini kısaltmak için önemli bir avantajdır. Ayrıca erken yaşlarda yapılan tedavilerin aksine ileri yaşlarda uygulanan tedavilerin sınırları da daralmaktadır. Bu noktada erken müdahalenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Ortodonti tedavisinde dişlerin düzelme hızı yavaş olacağından tedavi süresi birçok hasta da uzun olabilmektedir. Dişler ayda 1- 1.5 mm şeklinde ilerlediği için tedavi süresi için ortalama 2 yıl denilebilir. Ancak bozukluklara göre değişebilen bu süre kimi hasta için 3 yılken kimisi için 1 yıl sürebilir.

Gülüş tasarımıyla hayalinizdeki dişlere kavuşun…

Kişinin kendi dişleri ve yüz tipine, dudağın yapısına, yüzün oranlarına göre yakışan diş tipleri ve diş sıralanışları vardır. Tüm bunları bilgisayar ortamında dijital olarak belirleyip kişiye özel olarak tasarlamak mümkün hale geliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Estetik gülüş tasarımı herkese aynı şekilde uygulanmaz. Kişinin ağız ve diş yapısına göre değişiklik gösterir.

20 dakikada özgürlük…

Mükemmel bir gülümseme sadece beyaz ve düzgün sıralanmış dişlerle değil bu dişlerle uyumlu diş etleriyle tamamlanır. Eğer gülüş sırasında diş etleri gereğinden fazla görünüyorsa lazer yardımı ile diş etleri kesilir ve şekillendirilir. Diş boylarında seviye farklılıkları varsa onlar kendi aralarında dengelenir.

Bu tedavide kullanılan yöntemler;

Rejeneratif: Uygun olan durumlarda hastalıktan etkilenen dokular uzaklaştırılıp, mebran, doku uyarıcı proteinler ya da kemik grefti kullanılıp yeni destek yapıların oluşturulması sağlanır.

Gingivoplasti: Bu operasyonla fazla oranda görünen diş eti ya da asimetrik olan diş eti seviyesi düzeltilmektedir. Hastalara lokal anestezi uygulandığından, acı hissetmeden gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

Kron boyu uzatma: Dişlerde fazla doku kaybı oluşmuşsa, çürüğün diş eti altına uzanması durumunda dişlerde korun boyu uzatılarak, fazla diş eti dokusu çıkarılır ve kemik yeniden şekillendirilir. Bu sayede dişlere daha uzun bir görünüm verilmiş olur.

Gingivektomi: Bu yöntem diş eti büyümesinde ve derin ceplerin oluştuğu bölgelerde fazlalık olan diş etinin çıkarılması işlemidir. Ardından diş eti konturları gerektiği şekilde düzeltilerek, diş eti fizyolojik olarak bir forma sokulmakta ve estetik görünüm sağlanmaktadır.

Botoks uygulaması: Diş etlerinde olan sorunların cerrahi yollarla giderilememesi halinde, botoks uygulanarak, diş eti sorunları giderilebilir.