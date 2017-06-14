Doğru nefes sınav stresinden koruyor!

Göğüsten nefes almak vücudu strese sokuyor. Bebek ve çocuklar gibi karından nefes almak ise yeterli ve kaliteli oksijen alınmasını sağlıyor ve stresi azaltıyor. Hafta sonu üç oturum halinde yapılacak LYS’de sınav stresini yenmenin nefes egzersizi ile mümkün olacağını belirten uzmanlar, 6 adımda doğru nefes tekniğini anlattı.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, hafta sonunda son üç oturumu yapılacak LYS’de sınav stresi ile baş etmede doğru nefes tekniğinin önemli olduğunu söyledi.

“Çocuk yaştan itibaren sınavlara girip çıksak da ben hala her sınavda strese giriyorum” diyen Doç. Dr. Defne Kaya. “Sınav sözcüğü bile kalp atım hızımızı değiştirmeye yetiyor. Zorlu sınav sürecine uyum sağlamaya çalışan genç kalplere yardımcı olmak için birkaç nefes egzersizi önerim olacak” dedi.

Çocukluktaki gibi nefes alınmalı

Doç.Dr. Defne Kaya, şunları söyledi:

“Göğüsten nefes almanın vücudumuzu strese soktuğu düşünülüyor. Mesela bebek ve çocuklar hep karınlarından nefes alıp verirken, yetişkinler ise göğüsten nefes alıp veriyor. Biz de yetişkinlere stresle başa çıkabilsinler diye, tekrar çocukluklarındaki gibi karından nefes almayı öğretmeye çalışıyoruz aslında.

Stresi azaltıyor, oksijen alımını artırıyor

Diyaframımız bizim nefes alışverişimizle yukarı ve aşağı hareket eder. Bu hareket ile tam ortasından geçen ve özellikle bacaklarımızdaki kirli kanı toplayan toplardamarı kuyu pompası gibi çalıştırarak, hareketlendirir. Bacak ve karın bölümümüzde biriken kan göllenmesini azaltır. Dolaşımı artıran bu pompalamanın en önemli faydası, bacaklarda biriken kan göllenmesinin oluşturduğu stresi azaltmaktır. Doğru ve derin karın solunumunun bir başka olumlu etkisi de vücudumuza yeterli ve kaliteli oksijen alabilmemizi sağlaması. Böylece özellikle sınav gibi daha fazla oksijene ihtiyaç duyulan durumlarda hücrelerimize daha fazla oksijen sağlar.”

6 adımda doğru nefes almayı öğrenin

Doç.Dr. Defne Kaya, 6 adımda doğru nefes tekniğinin her pozisyonda yapılabildiğini belirterek şunları söyledi: