Novartis Türkiye Grubu Başkanlığı’na Dr. Altan Demirdere, atandı

Novartis / Sandoz Grubu bünyesinde 40 yıldır çeşitli ülke ve görevlerde bulunan Dr. Altan Demirdere, halen Sandoz Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dr. Demirdere, 1 Eylül 2017 itibarıyla, ilaveten Novartis Türkiye Grubu Başkanlığı’nı da yürütecektir. Böylece Demirdere, ilaç sektöründeki deneyimini sadece Sandoz için değil, artık Sandoz, Novartis ve Alcon’un dahil olduğu tüm Novartis Grubu’na yansıtacaktır.

Altan Demirdere kimdir?

Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Altan Demirdere, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans, Basel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ise yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde öğrenim gördü. 1980-1984 yılları arasında Sandoz Basel’de Ar-Ge Bölümü’nde araştırmacı olarak görev yapan Altan Demirdere, 1984-1993 yılları arasında Sandoz Türkiye’de, Tıbbi Tanıtım Sorumlusu, Bölge Müdürü, Ürün Müdürü, Satış Grubu Müdürü, Planlama & Kontrol Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi pek çok farklı pozisyonda bulundu.

Demirdere, 1993 yılında Sandoz Orta ve Doğu Avrupa Bölge Başkanı olarak Sandoz Basel’e gitti. 1998 yılında, Sandoz ve Ciba-Geigy’nin birleşmesiyle kurulan Novartis’in Macaristan Genel Müdürlüğü ve Ülke Başkanlığı görevini üstlendi. 2002 yılında Novartis Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Başkanı olarak Türkiye’ye geri döndü ve bu görevini 2007 yılına kadar sürdürdü. Aynı dönemde Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)’nin Kurucu Başkanı oldu ve 6 dönem boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

Rusya’da önemli başarılara imza attı.

Bunu takiben Demirdere, 2008-2015 yılları arasında Sandoz Rusya Genel Müdürü ve Novartis Grubu Başkanı olarak görev aldı. Rusya’da büyük başarılara imza atan ve Sandoz’un iş hacmini üçe katlayan Altan Demirdere, Mart 2015’te Sandoz Türkiye ve CIS Bölgesi Başkanlığı ve Novartis Grup CIS Başkanlığı’na atanarak İstanbul’a geri döndü.

Bunu takiben de Demirdere halen Sandoz Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkanlığı’nı yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Altan Demirdere, Fransızca, Almanca, İngilizce ve orta derecede Macarca ve Rusça konuşmaktadır.