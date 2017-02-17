En etkili ameliyatsız gençleştirme yöntemleri

Gelişen teknoloji ve yeni buluşlar, genç kalmanın formülünü yeniden yazıyor. Geçen yıllara inat, gençleşen ve ışıltısını kaybetmeyen bir cilt artık hayal değil. İşte o gençleştiren yöntemleri Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur açıklıyor:

Örümcek Ağı Estetiği en Favori Uygulama

Son yılların en fazla talep edilen uygulamaları arasında yer alan Örümcek Ağı Estetiği, 2011 yılında geliştirdiğim ve o zamandan beri kliniklerimde uyguladığım bir teknik. Çok sevildi ve favori teknikler arasında çünkü insanlara ameliyatsız, neştersiz gençleşme imkanını sundu. Cilt yıpranma derecesine göre belirlenen adette ipi, cilt altına ince uçlu iğneler vasıtasıyla yerleştiriyoruz. Bu medikal ve zararsız ipler 6 ay içerisinde erirken, vücut kendi biyolojik ağını bu iplerin etrafına örmüş oluyor. Azalan kolajen tekrar aktive oluyor, lifting mekanizması devreye giriyor. Bu sayede ciltte günden güne canlanma, gerginlik oluşuyor ve haliyle kırışıklıklar da yok oluyor.

Ameliyatsız Güzellik Ultherapy

Ultherapy de yine Örümcek Ağı Estetiği gibi ameliyatsız cilt yenileme ve sıkıştırma yöntemlerinden bir tanesi. Aynı şekilde kolajen üretimini tetikleyen ve lifting mekanizmasını devreye sokan bir etkiye sahip. Cildin derin katmanlarına kadar uzanabilen ultrason dalgalarıyla bütün yüze uygulanabiliyor. Boyun, gıdı gölgesi gibi gevşeme problemlerinin en fazla hissedildiği alanlarda son derece etkili sonuçlar veriyor.

Hücreleri Temizleyen Ozon Terapi

Yaşın ilerlemesiyle birlikte oksijen gereksinimi artan insan bedeni bir de dış faktörlerin olumsuz etkileri yüklenince ciddi miktarlarda vücuduna atık madde depolamaya başlar. Bu atık maddeler hücre zarını etkiler ve dolayısıyla yaşlanma belirtileri çok daha fazla hissedilmeye başlanır. Ozon Terapi ise, oluşan tüm bu olumsuzlukları pozitif hale çevirebilecek ve bedeni gerçek anlamda temizleyecek bir yapıya sahip. Ozon Terapi ile temizlenmiş, oksidatif stresten arınmış bir bedenle, yaşlanma belirtilerinden tutunda, selülit ve farklı kronik rahatsızlıklara kadar kliniklerimizde çözüm sağlayabiliyoruz.

Yeni Nesil Anti Aging, Secret Uygulaması

Ameliyattan korkanların ya da yaşlanma belirtilerine bir önlem almak isteyenlere önerebileceğim bir başka uygulama da Secret. Radyo frekanslı fraksiyonel iğne tedavisi Secret, yüzün her sahasını tarayan gelişmiş bir gençleştirme teknolojisidir. Cihazın üzerinde 20’den fazla mikro iğne bulunur ve bunlar ısı vererek cildi kolajen üretimine teşvik eder. İnce kırışıklıklar dahil yüzdeki tüm form kaybına son derece faydalı bir etkiye sahiptir.

Botoks ve dolgu

Botoks ve dolgu enjekte edilebilen içerikleriyle, dünya üzerinde ameliyatsız gençleşme için en fazla talep edilen ve uygulanan prosedürler arasında yer alır. Kesinlikle uzman, anatomi bilgisi ve sanatsal bakış açısı olan doktorların yapması gerekir. Dolgu hacim kaybı yaşanan veya daha hacimli olması istenen yerlere enjekte edilirken, botoks ise bölgesel kırışıklık tedavisinde kullanılan son derece etkili çözümler olarak karşımıza çıkar.