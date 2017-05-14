Fibromiyalji ve beslenme: Aspartam gibi bazı gıdalar ağrının şiddetini arttırabilir

Bazı gıdalarda yer alan aminoasitler ağrının beyine daha fazla iletilmesine ve daha yüksek şiddette ağrı duyulmasına neden olduğunu söyleyen Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Fibromiyalji Sendromu’nun; her yaş grubunu etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTRD), tarafından Dünya Fibromiyalji Günü nedeni ile düzenlenen farkındalık toplantısında konuşan Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, şu bilgileri paylaştı: “Hastalarda yaygın ağrı, yorgunluk, konsantre olmada zorluk gibi nedenlerle yaşam kalitesini, üretkenliği etkileyen bu hastalığın tedavisinde multidisipliner yaklaşım çok önemlidir.

Fibromiyalji tedavisini; ilaç dışı tedaviler ve ilaç tedavileri olarak ikiye ayırmak mümkündür. İlaç dışı tedaviler arasında farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar önerilmekle beraber her ülkede özellikle önerilen eğitim ve egzersiz yapmaktır. Ayrıca kaplıca tedavileri, meditasyon, transkraniyal manyetik alan tedavisi gibi tedaviler önerilen tedaviler arasına yer almaktadır.

Bazı gıdalardaki aminoasitler ağrının şiddetini arttırıyor

Son yıllarda yapılan çalışmaların beslenme şeklinin ağrının devamına katkıda bulunabileceğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, sözlerini şöyle sürdürdü: Glutamat ve aspartat denilen iki aminoasit beslenmemizde iki şekilde bulunur, bunlardan birisi kırmızı ette bulunan şekli, bir diğeri ise gıdalara eklenen koruyuculardır.

Monosodyumglutamat, mayalar, aspartam, soya sosu, parmesan peyniri, eski kaşar gibi gıdalarda yer alan aminoasitler ağrının beyine daha fazla iletilmesine ve daha yüksek şiddette ağrı duyulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle aspartam içeren gıdalardan, gazlı içeceklerden, kırmızı etten, özellikle sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etten uzak durmak, düzenli günlük sebze ve meyve yemek, balık yemek fibromiyalji hastalarında ağrının azaltılmasında yardımcı olacaktır.

Özet olarak, fibromiyalji sendromu, uygun tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır ve hastalarımızın devamlı ağrı çekmeleri kaderleri değildir.”