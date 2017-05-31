Grafiklerle Türkiye’de sigara! Tütün nedeniyle ölüm oranında Dünya ikincisiyiz!

Daha önce hiç tütün ürünü içmemiş kişiler ise 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 49,8’ini oluşturuyor. Erkeklerde bu oran yüzde 28,7, kadınlarda ise 70,3.

Türkiye’de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 36,2’si merak, yüzde 16,8’i özenti, yüzde 29,4’ü ise arkadaş etkisini gerekçe gösteriyor.

Tütün ürünü kullanan insanların başlama nedenleri (yüzde)

Tütün ekimi 10 yılda yüzde 50’den fazla azaldı

Tütün Atlası’nda farklı yıllardan veriler bulunuyor. Türkiye’de 2012 yılında günde 10 adet sigara içen bir kişi, aylık hane gelirinin yüzde 5’i ile 7,5’i arasında bir oranı sigaraya ayırmak zorunda kalıyordu. 2013 yılında ise Türkiye’deki evlerin en az yüzde 60’ında ayda en az bir kere sigara içiliyordu. Türkiye’de bir yılda tüketilen sigara miktarı 2014’te kişi başına bin 500 ile 2 bin 500 arasında değişiyordu.

Bu da günde kişi başı 4-7 arası sigaraya denk düşüyor. Türkiye’de nargile içen kişilerin sayısı ise nüfusun %2’si ile 10’u arasında. Tütün Atlası’na göre nargileden alınan her bir nefeste, bir sigaradan alınana yakın miktarda, yaklaşık 500 ml duman alınıyor. Türkiye’de tütün ekimi için kullanılan alan ise 2001-2011 yılları arasında %50’den fazla azaldı.

6 tütün şirketi vs. 500 Türkiye şirketi

Dünyanın en büyük 6 tütün şirketi, Türkiye’nin en değerli 500 şirketinin toplamından 3,4 kat daha fazla kâr ediyor



2013 kârı (milyar dolar)