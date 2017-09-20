GSK Bilgi Teknolojileri Departmanı Liderliğine Başar Uyanık Koçak atandı
Medikal Akademi
20 Eylül, 2017 | Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK
GSK Türkiye Bilgi Teknolojileri Departmanı Liderliğine Ağustos 2017 tarihi itibariyle Başar Uyanık Koçak atandı. Daha önce Logo, Roche, Bayer ve Teva’da görev yapan Başar Uyanık Koçak, sektörde başarılı bir geçmişe sahip. 2002 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Koçak, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yaptığı yüksek lisansını tamamladı. Koçak, kariyerine 2004-2006 yılları arasında Logo firmasında ERP uzmanı olarak başladı.
2006-2014 yılları arasında, Roche’da sırasıyla Proje Müdürü, Bölgesel Proje Müdürü, Medikal Bilgi Yönetiminden Sorumlu Global Program Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2015 yılları arasında Bayer’de Bilgi Teknolojileri İş Ortaklığı ve Portfolyo Müdürü görevlerini yürüttü. 2015-2017 yılları arasındaki son görevi ise Teva IT Direktörlüğüydü
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