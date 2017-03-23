Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkilemiyor!

Avustralyalı bilim insanları, hamilelikte alınan balık yağının bebeklerin zekası üzerinde etkisi olmadığı sonucuna vardı. Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, hamileyken balık yağı almanın bebeğin beyin gelişimini üzerinde etkili olmadığını ortaya koydu.

Çalışma kapsamında 2 bin 500 kadın 10 yıl boyunca hamileliklerinden itibaren çocukları 7 yaşına gelene kadar izlendi. Katılımcıların bir kısmına balık yağı takviyesi verilirken bir kısmına da plasebo verildi.

ERKEN DOĞUMLARI NİSPETEN AZALTIYOR!

Araştırmanın sonunda bir omega-3 asidi olan ve katılımcılara 800 miligram dozda verilen dokosaheksaenoik asit (DHA) takviyesinin bebeklerin zekası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jacqueline Gould, “Hamile bir kadın sağlıklı ve dengeli besleniyorsa bebeğin beyin gelişimi balık yağı takviyelerinden etkilenmeyecektir” dedi.

Balık yağı takviyesinin erken doğumları nispeten azalttığını söyleyen Gould, “Daha kapsamlı bir çalışma ile bu durumu teyit etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Çalışmanın sonuçları “Journal of the American Medical Association” dergisinde yayımlandı.

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Birçok çalışma, omega-3 yağ asidinin beyin ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında etkili olduğunu belirtmiştir. Omega-3, beyin sağlığı için yaşam boyu önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, bilişsel işlev kaybı, otizm, hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği, Alzheimer ile depresyon gibi durumların önlenmesinde olumlu sonuçlar doğurmuştur.2005 yılında yapılan bir çalışmada, Alzheimer ve Parkinson’da hayat kalitesinin artırılması ve nörolojik gelişimin desteklenmesi için 1.4-2.0 gr omega-3 kullanılması tavsiye edilmiştir.

DİYABET EĞİLİMİNİ AZALTIYOR

Omega-3’ün diyabete olan eğilimi azaltması, insülin direncini düşürmeye yardım etmesi, diyabetin neden olduğu damar yapısındaki hasarların önlenmesi gibi etkileri sebebiyle diyabet hastaları için de bulunmaz bir nimet. İnsülin direnci ile birlikte seyreden polikistik over sendromunda da ilaç tedavisine ek olarak Omega-3 tercih edilebilir. Adet düzensizliğini, kıllanmayı ve oluşan insülin direncini düşürmede etkili olur.

GÖZ RAHATSIZLIKLARINI ÖNLÜYOR

Diyetle birlikte yeterli miktarda Omega-3 alımı gözde yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta hasarlarını önleyebildiği gibi, yetersizliğinde de retinada görme fonksiyonlarının azaldığı bilinmektedir. Omega-3’ün kemiklere ve kansere karşı koruyucu etkisi de unutulmamalıdır. Kemiklerimizde kalsiyum toplanmasına yardımcı olan Omega-3 kemiklerimizin güçlenmesini, eklemlerimizde hassasiyet ve sabah sertliğinin azalmasını sağlamaktadır.