Hazımsızlık ilaçları ölüm riskini arttırır mı?

Washington Üniversitesi uzmanlarının araştırmasına göre, hazımsızlık ilaçları ölüm riskini %25’e kadar artırıyor. Ufak bir karın veya mide ağrısında bile gelişi güzel ilaç kullanmanın ciddi sorunlar yaratabileceğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, gündelik hayatta özellikle mide ilaçlarının milyonlarca kişi tarafından yanlış veya gereksiz yere kullanıldığını belirtiyor. Özellikle hazımsızlık ilaçlarının ölüm riskini arttırdığını dile getiren Prof. Dr. Fatih Ağalar, şu uyarılarda bulundu:

Bu sonucu ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Washington Üniversitesi uzmanları. Araştırmaya göre, hazımsızlık ilaçları uzun süre kullanılırsa, ölüm riski yüzde 25’e kadar artıyor. Araştırma sonuçlarına göre, 350 bin kişi üzerinden yapılmış bir araştırmada, bu mide ilaçlarının bazılarının kemik kırıkları, zatürre ve krosilyum difisül dediğimiz bir mikrobun yarattığı bir enfeksiyon sonucu uzun dönemde bu kişiler üzerinde ölme ihtimalini artırdığını artık biliyoruz. Yani böbrek yermezliği, zaatüre, kemik erimesi ve enfeksiyon riski bu ilaçlarla artıyor.