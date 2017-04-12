Kalbi koruyan ve kalp krizini engelleyen faydalı besinler ve zararlı alışkanlıklar!

Kalbiniz için bunları yiyin! Türkiye’de her 3 kişiden 1’i potansiyel kalp hastası. En iyi tedavinin, hastalığa karşı önlem almak olduğunu belirten Medline Müdürü Dr. Koray Akay, Kalp Haftası nedeniyle, kalp ve damar sağlığımızı güçlendirecek ve olası hastalıklara karşı bizleri koruyacak beslenme önerilerinden bahsetti. Başta kalp krizi olmak üzere, kalp ve damar hastalıkları ile hipertansiyon gibi kalp yetmezliği rahatsızlıkları genetik, kötü yaşam koşulları ve beslenme ile kapınızı çalabilir. Özellikle 50 yaş ve üstü için risk taşıyan bu rahatsızlıklar, günümüzde gençlerde de görülmekte. Bunun en önemli nedenlerinden biri yanlış beslenme, sağlıksız bir hayat tarzını benimseme diyebiliriz. Peki kalbimizi korumak için neler yemeli, nelere dikkat etmeliyiz?

Kalp sağlığı için Tuzu azaltın, ödemi önleyin

Sodyum her ne kadar değerli bir mineral olsa da aşırı tüketimi kalp ve potansiyel kalp hastaları için zararlı olabilir. Suyun vücutta tutulması bu hastalıklar için riski artırır. Dolayısıyla günde 2000-3000 mg üzerinde tuz tüketmeyin. Günlük hayatınızda ise;

Tuzu sofranızdan kaldırın, tadına bakmadan yemeğe tuz atmayın.

Salam, sosis, sucuk, hazır çorba, cips gibi işlenmiş gıdalardan uzak durun, bu tür gıdalar yoğun sodyum içerir. Bunun yerine taze sebze meyve tüketin.

Turşu, salamura zeytin, tuzda balık gibi gıdaları daha az yiyin.

Trans yağ ve margarinden uzak durun.

Günde en az 2 litre su için.

Midenizi doldurmayın

Midenin çok dolu olması ve midenin şişip, gaz üretmesi kalp krizini tetikleyebilir. Bunu önlemek için sindirimi kolay besinleri tercih edin.

Posalı yiyecekler önemlidir, ancak kalp rahatsızlıkları riski taşıyorsanız dikkatli oranlarda tüketmelisiniz.

Çiğ sebze ve meyveler ile kuru baklagillerin sindirimi zordur, aşırı tüketmeyin ya da akşam öğününde yemeyin.

Kuru baklagilleri muhakkak 1 gün önceden ıslatın ve öyle pişirin.

Sık sık ve az yemek yiyin. Özellikle akşamları sofradan tok kalkmayın.

Kalbin en büyük düşmanı kötü beslenme ve şişmanlık

Kalp ve damar hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri kötü beslenmedir. Yağlı, işlenmiş ve sindirimi zor yiyecekler, alkol kullanmak, hareketsiz bir hayata sahip olmak, kalbinize yapacağınız en büyük kötülüklerdir. Hem kalp probleminiz varsa hem de aşırı kiloluysanız, riskli grubun içindesiniz demektir. Diyetisyen kontrolünde, haftada 0.5-1 kilo arasında bir zayıflama programı ile dengeli beslenmeli ve hareket etmelisiniz.

Kalp dostu bazı besinler