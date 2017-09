FDA, yeni bir kanser tedavisini onayladı ama hasta başı maliyet 475 bin dolar

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( ) çarşamba günü yaptığı açıklamayla, ilaç şirketi Novartis’in yeni kanser tedavisi yöntemini onayladı. Daha önce görülmemiş sonuçlar sunan yöntem sayesinde nadir ve ölümcül bir kanser türü yok edilebiliyor. Tedavi ücreti olarak ise 475 bin Dolar belirlendi.

Analistler 750 bini gözden çıkarmıştı

Bu ücret pek çok hasta için erişilmesi mümkün olmayan bir rakam olabilir ancak analistler tedavinin çok daha pahalıya mal olmasını bekliyordu. CAR-T adı verilen yöntemde hastanın akyuvarları vücudundan alınıyor ve laboratuvarda, kanser hücrelerine müdahale edebilecek şekilde geliştiriliyor. Daha sonra vücuda yerleştirilen bu hücreler, kanserli hücrelerle savaşabiliyor.

Novartis’in Kymriah adıyla piyasaya süreceği yöntem, çocuklarda ve genç yetişkinlerde tedavisinde kullanılmak için onaylandı. Pek çok Wall Street analisti, bu tedaviyi uygulama bedeli olarak Novartis’in 750 bin Dolar civarında bir rakam talep etmesini bekliyordu. Benzer bir şekilde Birleşik Krallık yetkilileri de bu tedavi yöntemi için 700 bin Dolar’lık bir bedelin uygun olduğunu belirtmişti. Bu sebeple 475 bin Dolar’lık tedavi ücreti, analistlerde şaşkınlık yarattı.

Novartis Onkoloji Başkanı Bruno Strigini “Hem şirketin yatırımlarından gelir elde edebilmesi hem de hastaların bu tedaviye ulaşımının kolay olması için bu rakamı tercih ettik” diyor. Novartis ayrıca ABD’de Medicare sigortası bulunan vatandaşların, tedaviye bir ay içinde yanıt vermeleri halinde CAR-T bedelinin sigorta tarafından karşılanması için çalışmalar yürütüyor.

Tek dozda yüzde 83 başarı

Klinik deneylerde, tek bir doz Kymriah ile hastaların yüzde 83’ünün belirtildi. Bu sonuçlar onkoloji uzmanları tarafından büyük bir gelişme olarak görülüyor. En sık görülen yan etki, sitokin salınımı sendromu olarak bilinen bir iltihaplanma dalgası. Ölümcül olabildiği bilinen bu etki, bağışıklık dengeleyici ilaçlar ile kontrol altına alınabiliyor.

Diğer kanser ilaçlarının aksine CAR-T her hasta için özel bir tedavi yöntemi sunuyor. Kişiye özel tedavi için hastanın akyuvarları ABD genelindeki 32 noktadan birinden alınıp New Jersey’deki merkeze gönderiliyor. Burada düzenlenen hücreler daha sonra hastanın bulunduğu hastaneye geri gönderiliyor. Tüm bu işlemler yaklaşık 22 gün sürüyor. Bu süre zarfında hastanın hastane masrafları ya da ilacın taşınması hastaya ait. 475 bin Dolar’lık ücret sadece bir doz tedaviyi kapsıyor.

Müşteri bulmakta zorlanabilir

Aslında Kymriah, ilaç şirketine fazla gelir sağlayacak bir ilaç değil. her yıl ortalama 3 bin 100 kişi ALL hastalığına yakalanıyor ve bunların yüzde 70’i standart tedavilerle gerileme aşamasına girebiliyor. Yani her yıl Novartis’in potansiyel birkaç yüz müşterisi olabilir.

Ancak Novartis Kymriah’ı lenfoma tedavisi için geliştirse de CAR-T terapilerini başka kan kanseri türlerinde de kullanma planları bulunuyor. Öte yandan, çok yakında Gilead Sciences tarafından Kite Pharma, yeni geliştirdiği bir lenfoma tedavisi için FDA onayı bekliyor. Bir dizi hücre tedavisi geliştiren şirket, sıvı ve katı tümörleri yok edebilmeyi amaçlıyor. CAR-T çalışmalarında Juno Therapeutics de benzer çalışmalar yürütüyor.