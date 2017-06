Kanser hastalarını daha etkin tedavilere ulaştıran testler artık Türkiye’de

Türkiye’de İnfogenetik adı altında Mayıs ayında faaliyet göstermeye başlayan Foundation Medicine (FMI)’ın sunduğu testler, kanser hastaları için kişiye özel tedavi seçenekleri önerilmesine imkan sağlıyor. Kanserin ve kansere yol açan genomik değişikliklerin daha kapsamlı bir şekilde teşhis edilerek kişiye özel yöntemlerle tedavi edilmesi için kullanıma sunulan İnfogenetik ve FoundationOne testleri ile hekimlere ve hastalara tedavi süreçlerini etkileyecek, yeni olasılıklar ortaya koyan moleküler bilgiler sağlıyor.

Yüzlerce kanser geni ve her bir gende de birçok olası değişiklik olduğundan, genomik değişikliklerin sayısı ve kombinasyonu her kişinin kanserini kendine özgü kılıyor. Bu gerçekten yola çıkarak tasarlanan Kapsamlı Genomik Profilleme yaklaşımı, kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerine ulaşabilmesi için kanser genetiği ile ilgili her taşı kaldırıp tüm olasılıkları araştırıyor ve hekime hastasının tümörüne ilişkin detaylı bir moleküler bilgi raporu sunuyor. Genomik profilleme ya da moleküler bilgi sayesinde hekimleri karar alma süreçlerinde destekleyecek anlamlı sonuçlar bildirebilen bu testler, hekimlerin hastaları için en etkin ve doğru tedaviyi görebilmelerine imkan sağlayabiliyor.

Türkiye’de de İnfogenetik altında sunulan, kanser hastaları açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilen Kapsamlı Genomik Profilleme testleri, yüzlerce kanser geni içindeki değişikliklerin çok yüksek bir duyarlılıkla ve yüksek özgüllükle saptanabilmesine olanak tanıyor. Herhangi bir tümör türünün vücudun neresinde bulunduğu ya da kanserin ne kadar ileri evre olduğu fark etmeksizin, bir kanserde mevcut olan genomik değişikliklerin, onaylanmış, kullanıma sunulmuş veya klinik çalışmalarda araştırılmakta olan hedefe yönelik tedavilerle eşleştirilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan bu testler, kanserin büyümesine neden olan ve katkıda bulunan genetik değişiklikleri belirlemek ve olası tüm tedavi alternatifleri ile ilgili doktorunuzu bilgilendirmek için bir araç olarak kullanılabiliyor.

Hedefe yönelik tedavilerle, kanserli dokuyu hedef alıp çevredeki sağlıklı dokuyu koruma imkanı

Araştırmalar, bazı genomik değişikliğe sahip tümörlerin belli tedavilere daha iyi yanıt verdiğini gösteriyor. Ek olarak, hedefe yönelik tedaviler, tümörün büyümesine katkıda bulunan belirli genomik değişiklikleri hedef alarak tedavide daha başarılı olunmasını sağlayabiliyor. Söz konusu hedefe yönelik tedaviler, kanserli dokuya odaklanıp çevredeki sağlıklı dokuyu koruyarak daha etkili olmanın yanı sıra bazı kemoterapilere kıyasla daha az ve daha tolere edilebilir yan etkilere yol açabiliyor.