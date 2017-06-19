Kemik kırıklarını onaran devrim niteliğinde tedavi: Kolajen matriksi

Cedars-Sinai Hastanesi’ndeki bilim insanları, laboratuvar hayvanlarındaki ciddi kemik kırıklarındaki boşlukları, ultrason ve mikrobaloncuk yardımıyla hastanın kendi kök hücreleriyle doldurarak iyileştirmeyi başardılar. Yöntem eğer insanlarda da başarılı olursa hastanın kendinden veya başkasından kemik nakli almasına gerek kalmadan kırıkların 8 haftada iyileştirilmesi mümkün olacak.

ABD’de bulunan Cedars-Sinai Hastanesi araştırmacıları, kemiklerin kendi dokusundan onarımını sağlayan bir teknikle, hayvanlardaki ciddi kemik kırıklarını onarmayı başardılar. İnsanlarda güvenli ve etkili bulunursa, ultrason, kök hücre ve gen tedavilerini birleştiren yöntem aşırı kemik kırıklarının tedavisinde devrim yaratabilir. Araştırma ekibinin başında yer alan Dan Gazit, ortopedi alanında bir devrimin başlangıcında olduklarını vurgulayarak, “Tıbbın geleceği olduğuna inandığımız rejeneratif mühendisliği biyolojik yaklaşımla birleştirmeyi başardık” dedi.

Dünyada yılda 2 milyon kemik nakli yapılıyor

Sıklıkla trafik kazası, savaş veya tümör alma gibi durumlar nedeniyle her yıl dünyada 2 milyondan fazla kemik nakli yapılıyor. Bu gibi yaralanmalar sonrası kemiklerin arasında kendisinin onaramayacağı kadar büyük boşluklar oluşuyor. Şu anda uygulanan tedavilerde bu boşluklar kemik nakilleriyle dolduruluyor. Dan Gazit, bu nakillerin büyük dezavantajları olduğuna dikkat çekerek, “İskeletin onarılmasında henüz giderilmemiş büyük ihtiyaçlar var” diye konuştu.

Problemlerden birisi, her zaman yeterli sağlıklı kemik bulunamaması. Cerrahların genellikle parça aldıkları kalça kemiğinin iyileşmesi uzun süreli ağrıya ve hastane yatışına neden olarak maliyeti yükseltiyor. Başkalarından alınan nakiller de her zaman uyumlu olmayabiliyor. İşte Cedars-Sinai ekibinin bulduğu teknik, kemik nakline en iyi ve en çok ihtiyaç duyulan alternatif tedavi olarak öne çıkıyor.

Araştırmacılar, deneylerinde kemik yapımı için bir kolajen matriksi oluşturarak, laboratuvar hayvanlarının kırılmış bacak kemiklerinin her iki tarafındaki boşluğa yerleştirdiler. Bu matriks, boşluğu 2 hafta içerisinde kırık bacağın kendi kök hücreleriyle doldurdu. Ekip, kemiğin onarım süresini başlatmak için ultrason ve mikrobaloncuklar kullanarak direkt kök hücrelerin içine kemik üreten geni yerleştirdiler.

8 hafta sonra bütün kırıklar iyileşti

Ameliyattan 8 hafta sonra, kemik boşluğunun kapatıldığı ve tedavinin uygulandığı tüm laboratuvar hayvanlarındaki bacak kırıklarının iyileştiği gözlendi. Ekipte yer alan Dr. Gadi Pelled, tes tlerin, üretilen kemiğin en az nakillerdeki kadar sağlam olduğuna dikkat çekerek, “Bu çalışma, bir hayvanın kendi kök hücrelerine ultrason aracılığıyla gen iletiminin, iyileşmeyen kemik kırıklarının tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ilk çalışma. Ortopedi literatüründe önemli bir boşluğu dolduracak” dedi.

Çalışmada Cedars-Sinai’nin yanı sıra Kudüs’teki Hebrew Üniversitesi, Rochester’daki Rochester Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi’nin 6 bölümünden araştırmacılar da yer aldı. Cedars Cerrahi Departmanı Başkanı Bruce Gewertz, “Projemiz, çeşitli disiplinlerden bilim insanlarının günümüz tıbbi zorluklarına çözüm bulmak için güçlerini birleştirebildiklerini ve geleceğin tedavilerinin geliştirilmesine yardımcı olduklarını göstermesi açısından da büyük önem taşıyor” dedi.