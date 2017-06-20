Kürdan değil diş ipi kullanın!

Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kaldı. Oruç sonrasında bol bol tatlı, şekerleme ikramları sunulacak. Ramazan Bayramı’nda sıklıkla tüketilen şekerleme, çikolata, tatlı ve asitli içecekler ise dişlerin çürümesine zemin hazırlayabilir.Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bayramda dişlerinizi fırçalamak yetmez; diş aralarında kalan tatlı artıkları veya lokum gibi dişlere yapışan şekerlemeler için kürdan değil, mutlaka diş ipi kullanılması gerekiyor” diyerek uyarıyor.

Ramazan Bayramı’nda ziyaret edilen hemen hemen her evde tatlı tüketildiğini belirten Kökdemir, dişlerin düzenli fırçalanmamasıyla oluşacak diş çürüklerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tatlı ve asitli içecek tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişler ne kadar fırçalanırsa fırçalansın, diş ipi kullanılmadıktan sonra diş çürümelerinin önüne geçilemez” dedi.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan Bayramı’nda ağız ve diş sağlığının korunması için önerilerde bulundu: