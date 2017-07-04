Novo Nordisk, İstanbul’dan yönettiği ülke sayısını iki katına çıkarttı

Diyabet, obezite, hemofili ve hormon tedavilerinde öncü çalışmalara imza atan Danimarkalı küresel sağlık şirketi Novo Nordisk’in İstanbul’dan yönettiği ülke sayısı 11’den 22’ye çıktı. Yakın Doğu bölgesine ek olarak Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri de artık Novo Nordisk’in İstanbul’daki bölgesel merkezinden yönetilecek. Böylece 670 milyonluk nüfusu temsil eden bir coğrafyadaki Novo Nordisk operasyonları İstanbul’dan yürütülecek.

Bilimsel araştırma ve yenilikçilik odaklı küresel bir sağlık şirketi olan Danimarka merkezli Novo Nordisk, Türkiye’den yönettiği ülke sayısını 11’den 22’ye yükseltti. 94 yıllık geçmişe sahip Novo Nordisk, Yakın Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan oluşan yaklaşık 670 milyonluk bir nüfusa sahip 22 ülkeyi Nisan ayından itibaren Türkiye’den yönetmeye başladı.

Diyabet, obezite, hemofili, büyüme hormonu eksikliği ve hormon replasman tedavilerinde öncü çalışmaları olan Novo Nordisk’in BANEC Bölgesi (Yakın Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu) Kurumsal Başkan Yardımcısı Peter Soelberg, “Türkiye, Novo Nordisk için küresel ölçekteki en stratejik ve en önemli 10 ülkeden biri oldu” dedi.

Türkiye’nin coğrafi konumunun öncelikli pazar olma nedenlerinden biri olduğunu belirten Soelberg, şu açıklamayı yaptı: “Yakın Doğu bölgesindeki 11 ülkenin operasyonlarını uzun bir süredir İstanbul’dan yönetiyorduk. 2017 Nisan ayında İstanbul’da bulunan yönetim ofisini genişletme kararı aldık ve Türkiye’den yönettiğimiz ülke sayısını 22’ye çıkardık. Yakın Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan oluşan bu 22 ülke toplamda 670 milyonluk bir nüfus yoğunluğunu temsil ediyor.”

Diyabet ve obezite hastalığı artıyor

Peter Soelberg, Türkiye pazarına 1995 yılında giren Novo Nordisk’in coğrafi avantajının yanında İstanbul’u bölgesel üs yapma kararı aldıran diğer nedenleri ise şöyle açıkladı:

“Türkiye pazarına bu derece önem verilmesinin birçok nedeni var. Bunlardan birincisi Türkiye’nin sağlık sektöründe gerçekleştirmiş olduğu reformlar ve bu reformlar sayesinde sağlık hizmetlerinin toplum tarafından daha ulaşılabilir hale gelmesi. Bir diğer önemli neden de Türkiye’nin Avrupa’da en yüksek diyabet görülme sıklığına sahip ülke olması. Erişkin her 100 kişiden 14’ünün diyabet hastası olduğu Türkiye, Avrupa’da en yüksek diyabet görülme sıklığına sahip ülke. Son 10 yılda diyabet hastalığı görülme sıklığı 2 kat arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması ise Türkiye’de obezite hastalığı görülme sıklığının yüzde 30 seviyelerinde olduğunu ortaya koyuyor. Yani bugün Türkiye’de her üç kişiden biri obezite hastası.”