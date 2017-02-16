Wellcare
Wellcare

Otizm, belirtileri ortaya çıkmadan çok önce MR ile teşhis edilebilir

Otizm, belirtileri ortaya çıkmadan çok önce MR ile teşhis edilebilir Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Araştırmalar, beyin taramalarının otizmi, semptomları ortaya çıkmadan önce tespit edebildiğini saptadı. Sonuçları “Nature” dergisinde yayımlanan araştırma, en erken 2 yaşında, çoğunlukla daha ileri yaşlarda tanı konulabilen otizmin kökeninin, hayatın ilk yılı gibi daha erken dönemde teşhis edilerek, beynin gelişme aşamasında gerekli tedavilerin uygulanabileceğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında, aralarında büyük kardeşlerine otizm tanısı konmuş yüksek risk grubundakilerin bulunduğu 148 bebeğin beyinleri 6, 12 ve 24 aylıkken tarandı. İleride otizm teşhisi konan çocukların sonuçlarında, dil gibi üst düzey işlevlerden sorumlu beynin korteks bölgesinde farklılıklar bulunduğu tespit edildi.

Yüzde 80 oranında doğruluk payı

Yapay zekayla değerlendirilen beyin tarama sonuçları, yüzde 80 oranında doğruluk payıyla hangi çocukların otizmli olduğunu belirleyebildi. Her 100 kişiden birinde görülen ve özellikle sosyal etkileşim gibi davranışları etkileyen otizme erken teşhis konması durumunda, ebeveynlerin çocuklarıyla yeni iletişim yöntemlerini öğrenmesi gibi davranış terapilerinin daha etkili olacağı kaydedildi.

Otizm teşhisinde 10 temel belirti yeniden tanımlandı!

North Carolina Üniversitesinden Doktor Heather Hazlett, “Bir yaş öncesinde, geleneksel olarak otizmle ilişkilendirilen, beyin yüzeyindeki farklılıkları gözlemledik. Bu da bize, yüksek otizm riski taşıyan çocuklardaki beyin farklılıklarına odaklanma imkanı verdi. Dolayısıyla bu çalışma hastalığın teşhis ve tedavisinde yeni olanaklar ortaya çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla