Pierre Fabre İlaç’a yeni Genel Müdür: Dr. Hande Demirdere

Pierre Fabre İlaç’a yeni Genel Müdür: Dr. Hande Demirdere Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Pierre Fabre İlaç Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan ve 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Hande Demirdere, kariyerine Novartis’te Medikal Müdür olarak başladı.

Novartis’te Grup Medikal Müdürü ve Ürün Müdürü pozisyonlarında görev yaptıktan sonra, 2006 yılında Boehringer Ingelheim’da Grup Medikal Müdürü olarak görev aldı ve 2007 yılında Abbott’a katılarak 2 yıl Türkiye’de, 6 yıl Rusya’da Satış ve Pazarlama fonksiyonlarında orta ve üst düzey yöneticilik yaptı. En son olarak, 2015 yılından bu yana Takeda’da İş Birimi Direktörlüğü görev yapan Dr. Hande Demirdere, 02.01.2017 tarihi itibariyle “Pierre Fabre İlaç A.Ş”ye Genel Müdür olarak atandı. Dr. Hande Demirdere evli ve bir kız çocuk annesidir, İngilizce ve Rusça konuşmaktadır.

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