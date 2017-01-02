Rahim ağzı kanserine karşı yılda en az bir kere jinekolojik muayene şart!

Şikayetimiz olmadan doktora gitmediğimiz bir gerçek. Jinekolojik muayene de bunların başında yer alıyor. Çok kısa sürdüğü, basit ve kolay olduğu, acı vermediği halde jinekolojik muayene çoğu kadın için korkuya, çekinmeye ve utanmaya neden oluyor. Böylece jinekolojik muayene aksatılıyor. Kadınların belirli bir yaşı geçtikten sonra düzenli olarak doktor kontrolünde olmaları gerekiyor. Yapılan kontrollerde vücutta oluşmuş fakat fark edilmemiş olan her türlü kadınsal hastalıklar tespit edilebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen, kadınların düzenli muayeneye gitmeleri gerektiğini belirterek konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Yılda en az bir kere jinekolojik muayene

Kadınların yılda bir rutin jinekolojik muayene olmaları jinekolojik hastalıkların erken tanınmasına, risk faktörlerinin belirlenmesine imkan sağlayarak erken müdahale şansı sağlar. Tavsiye edilen jinekolojik muayene başlangıç yaşı 21’dir. Ancak 13-15 yaşları civarında da jinekolojik muayene yapılmadan genç kızların jinekolojik gelişim bilgilendirilmesi, kilo gelişimi, özellikle human papilloma virüs aşısı (HPV) gibi konularda bilgilendirilmeleri amacıyla jinekolojik kontrolden geçmeleri tavsiye edilir.

21 yaş ve üzerinde yıllık jinekolojik muayene yapılarak kadın genital organları kontrol edilir. Bu muayenede hem fiziki muayene yapılır hem de ultrasonografi ile vajen, rahim, rahim ağzı, yumurtalıklar değerlendirilir. Bu muayene ile adetle ilgili problemler, vajinal akıntılar, infertilite durumu, pelvik ağrılar değerlendirilir. Menapoz veya menapoz öncesi hastalarda anormal kanamalar, bağırsak ve idrar şikayetleri, idrar kaçırma, genital sarkmalar değerlendirilir.

Hastalığın tespitinde düzenli muayene çok önemli

Genital kanserler bakımından kişisel veya aile öyküsü olanlar tespit edilir, gerekli araştırmalar yapılır, önlemler alınır. Rutin tarama yapılarak erken tanı konulabilen kanserlerden biri rahim ağzı kanseridir.

Rahim ağzı kanserleri (serviks kanseri) dünyada kadınlarda 3. en sık görülen kanserdir. Türkiye’de 10. sıklıkta olup 100.000 kadında yaklaşık 5 oranında görülmektedir. Ancak serviks kanserli hastaların yaklaşık yarısı ileri evrede doktora gitmekte ve cerrahi tedavi şansını kaybetmektedirler. İleri evrede 5 yıllık yaşama şansı çok azalmaktadır(%15-35). Rahim ağzı kanserleri önlenebilir kanserlerdendir.

Serviks kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri gibi erken tanısı mümkün olan üç kanserden biridir. Taramalar yapılarak henüz kanser olmayan dönemde, kanser öncüsü lezyonlar tespit edilerek ve bu dönemde gerekli tedavi yapılarak kansere dönüşüm engellenmekte ve kişinin kanser geliştirmesine engel olunabilmektedir.

Rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık % 99’unda sebep human papilloma virüsleridir (HPV). Yaklaşık 200 ‘e yakın HPV tipi mevcuttur. Ancak yüksek riskli tipleri serviks kanserine yol açabilen anormal hücrelerin gelişmesine neden olabilmektedir. Gerçekten serviks kanseri olgularının çoğuna iki tip HPV (HPV 16 ve 18) neden olmaktadır. Serviks kanseri olgularının aşağı yukarı % 70’inde bu iki tip bulunmuştur. Tip 16-18-31-33-45-52-58 rahim ağzı kanserlerinin %90’nından sorumludur. Henüz ülkemizde bulunmayan 9’lu aşı da bu yüksek riskli tiplere karşı aşılanma yapılmaktadır.

Ülkemizde de 4’lü ve 2’li aşı seçenekleri mevcuttur. Dolayısıyla bu virüslerin sebep olduğu kanser öncüsü lezyonlar tespit edilerek ve gerekenlere tedavi yapılarak serviks kanserine engel olmak mümkündür. Serviks kanseri taraması için servikal smear denilen rahim ağzı sürüntüsünün patolojik olarak incelenmesi ve human papilloma virüsü (HPV) taraması kullanılmaktadır. Serviks kanseri taraması için başlangıç yaşı 21 olmalıdır.

21-29 yaş arası: 3 yılda bir sadece smear.

30-65 yaş arası: 3 yılda bir yalnızca smear ya da 5 yılda bir smear ve HPV taraması önerilir. 65 yaş üzerindeki kadınlarda eğer daha önce anormal bir patoloji yoksa tarama yapılması önerilmez.