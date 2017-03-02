Sağlık bir hayat için bitki çayları tüketin: Zencefil, nane, papatya, rooibos çayları

En sevilen içecek sorusunun cevabı yıllardır çay mı kahve mi? diye tartışıladursun sağlığınıza fayda sağlamak adına hayatınıza dahil etmeniz gereken bitki çaylarının pek çok faydası bulunuyor. Çayların faydaları ile ilgili bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, başlıca bitki çaylarının faydalarını anlattı.

Yeşil çay

Eski Çin’e uzanan yeşil çay, tarih boyunca tıbbi amaçlı kullanılmıştır. Yüksek antioksidan içeriği onu kansere karşı hayat tarzının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur, dişlerinizi çürümeye karşı güçlendirir, bilişsel işlevlere yardımcı olur ve kilo kaybı konusunda mükemmel bir yardımcıdır.

Zencefil çayı

Dünyanın en çok kullanılan bitkilerinden biri olan zencefilin çayı kan dolaşımını artırır ve iltihabı azaltır. Antimikrobiyal özellikleri nedeniyle artrit, baş ağrısı, ateş, kızarıklık, bulantı, kusma ve kas ağrısının tedavisinde önemli bir yardımcıdır.

Siyah çay

Yüksek antioksidan içeriğe sahip olan siyah çay, bağışıklığı güçlendirir, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır, kolesterol düzeylerini düşürür. Bu lezzetli çay, egzama ve diğer cilt koşullarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Alerjik hastalar belirtilerin azaldığını fark edebilir. Bu çay aynı zamanda bilişsel işlevleri geliştirir ve Parkinson hastalığının gelişimine karşı koruma sağlayabilir.

Rooibos çayları

Ülkemizde kırmızı ya da kızıl çay olarak bilinen Rooibos çayları, Güney Afrika Alpalathus linearis bitkisinden elde edilir. Geleneksel olarak şeker/bal ve limon ile servis edilen bu çay vücudu çeşitli şekillerde güçlendirir. Rooibos çayı kalp damar sağlığını korur, kan şekeri seviyelerini dengeler, karaciğer dokularında yenilenmeye yardımcı olur, kan basıncını düşürür, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını azaltır.

Nane çayı

Canlandırıcı bir aromaya sahiptir. Bu çay midenin asiditesini artırarak sindirime yardımcı olur. Soğuk algınlığı veya gribe eşlik edebilecek titremeyi gidermek için iyi bir alternatif olabilir. Nane çayı kolik, baş ağrısı, hazımsızlık, irritabl bağırsak sendromu, iştahsızlık, mide bulantısı ve romatizma için sıklıkla kullanılır. Bu çayın yüksek vitamin ve mineral içeriği, sağlığın korunması için özellikle faydalıdır.

Papatya çayı

C ve A vitamini ailesinden birçok vitamin içerir. Bu çay, inflamatuar koşulları azaltmak, iştahı uyandırmak ve uykusuzluğa karşı tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca hazımsızlık, kolit, divertikülit ve adet döneminde görülen kramplar için de yararlıdır. Kaygı ve stresle ilişkili semptomlardan muzdarip olanları sakinleştirme konusunda bir fincan sıcak papatya çayı iyi bir alternatif olabilir.