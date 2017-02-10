Sağlık çalışanlarına şiddete 6 yıla kadar ceza verildi

Bursa’da, 2016’da, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, hakaret ve tehdit suçları için açılan 85 davadan sonuçlanan 18’inde sanıklara 10 ay ila 6 yıl arasında cezalar verildi. Bursa’da geçtiğimiz yıl, Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle açılan 85 davadan 18’i sonuçlandı. Sonuçlanan davalarda 10 ay ile 6 yıl arasında hapis cezasının yanı sıra binlerce lira tazminat ödemeye mahkum olduğu belirtildi. Bursa Kamu Hastaneler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Prof. Dr. Rüstem Aşkın, sağlık tesislerinde, hastanelerde veya yollarda ambulanslarda her yerde sağlık elemanlarının yedi gün 24 saat hizmet verdiklerini, canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Aşkın, mevcut sağlık personeli sayısı ile Avrupa’da ya da Amerika’da verilen hizmetin 4-5 katını verdiklerini vurgulayarak, “Olağanüstü bir özveri ile çalışıyor personelimiz ve elbette ki vatandaşlarımız daha fazlası isteyebilir. Ne var ki kendilerine yardım etmek, hizmet etmek sağlık sunmakla görevli insanlara saldırmak hakaret etmek fiziki ya da sözlü şiddet uygulamak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz bir şeydir. Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ bu tür şiddet eylemlerinin doğrudan kendisine yönelik şiddet olduğunu vurgulamıştır. Bizler de bunu asla kabul edemeyiz. Bizim kültürümüze, ahlakımıza, töremize, geleneğimize, inançlarımıza aykırı bir şeydir.” ifadelerini kullandı.

Aşkın, acillerde zaman zaman ve günün belli saatlerinde veya belli mevsimlerde sıkışıklık yaşanabileceğine değinerek, şunları kaydetti: “Bu her yerde olan bir şeydir. Lütfen bu gibi durumlarda da vatandaşımız herkesin orada acile gelmiş olduğunu, herkesin hastasının öncelikli olduğunu ama daha öncelikli olana karar vermesi gerekenin de oradaki acil hekimlerimizin olduğunu bilerek hareket etmeli, sabırlı olmalı. Oradaki çalışanlarımıza tazyik, baskı değil de lütfen yardımcı ve destek olmalarını bekliyoruz. Şiddet karşısında da hiçbir tolerans tanımaya niyetimiz yok. Her türlü hukuki yardım ve yaptırım konusunda çalışanlarımızın arkasındayız.”

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastane Yöneticisi Op. Dr. Oktay Çelik ise geçen yıl hastanedeki sağlık çalışanına, hastası muayene olurken içeri girerek hakaret ve tehdit ettiği ileri sürülen A.T. hakkında açılan kamu davasını anımsattı. “Sağlık çalışanlarına tehdit, hakaret ve basit yaralama” suçlamasıyla açılan kamu davasında, sanık A.T’nin ertelenmiş suçunun olması, basit tehdit ve tehdit suçlamalarından sanığın eylemini birden fazla kişiye karşı işlemesi nedeniyle toplamda 6 yıl hapis cezasına karar verildiğini hatırlatan Çelik, “Son iki yılda hastanemizde sözel ve fiziki şiddet olayları neticesinde yaklaşık 25 vakamız mevcut. Bunlardan 5 tanesi sonuçlandı. 3 tanesini Yargıtay onadı. Sonuçlanan davalar arasında 10 ila 60 ay arasında hapis cezası, 500 lira ile 4 bin lira arasında para cezası alan da var.” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının zor şartlarda, gece gündüz hizmet verdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: “İnsanlar tabiki sıkıntılar yaşayabilir. Beklentilerini tam olarak karşılayamayabiliriz. Gerek hasta gerekse iş yoğunluğundan. Bunun karşılığı orada çalışan insanlara şiddet uygulamak, hakaret etmek sözlü ya da fiziki saldırıda bulunmak değildir. Öncelikle hasta hakları birimimiz var, idaremiz var. En nihayetinde mağdur olduklarını düşünüyorlarsa kendileri de savcılığa ya da polise de giderek şikayette bulunabilirler. Haklarını yasal yollardan aradıkları sürece kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz.”Kaynak:AA