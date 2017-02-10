Sağlık görevlisinin ihmali yüzünden 5 hastaya AIDS bulaştı

Çin’in doğusunda bir devlet hastanesinde sağlık personelinin, kullanılmış beslenme borusunu diğer hastalara da kullandırması üzerine 5 kişiye AIDS bulaştı.

Çin’de bir devlet hastanesinde bir sağlık skandalına imza atıldı. Devlet hastanesinin sağlık görevlisinin, kullanılmış olan beslenme borularını başka hastalarda da kullanmasının ardından 5 hastaya AIDS bulaştığı ortaya çıktı.

HASTANE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

China Daily gazetesinin haberine göre, olay, Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou’da bulunan Geleneksel Çin Tıp Fakültesinde meydana geldi.

Yerel Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, 26 Ocak’ta alınan bir ihbar üzerine hastaların HIV testinden geçirildiğini, 5 hastanın AIDS’e yakalandığının tespit edildiğini, skandala neden olan hastane görevlisinin emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.

ÜLKEDE BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu arada Şandong eyaletindeki bir devlet hastanesinde de hatalı uygulama nedeniyle bazı hastalara Hepatit B bulaştığı açıklanmış, hastane başhekimi ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 yetkili görevden uzaklaştırılmıştı.