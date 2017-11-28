Sağlıklı bir bağırsak düzeni için 10 önemli öneri

Halk arasında huzursuz bağırsak sendromu denilen “İrritabl Bağırsak Sendromu” (İBS), bağırsakların çok hızlı ya da çok yavaş çalışması sonucunda oluşuyor. Bağırsakların çalışma düzenini etkileyen bu sorun; kabızlık, ishal veya değişken bağırsak alışkanlıklarıyla ortaya çıkabiliyor. İBS’nin tedavisinde ilaç kullanımının yanı sıra beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de önemli rol oynuyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Yakut, irritabl bağırsak sendromu hakkında bilgi verdi.

Sosyal yaşam olumsuz etkilenir

İBS bir yaşam tarzı değildir ve kişi bununla yaşamak zorunda kalmamalıdır. Kanser gibi önemli hastalıklara dönüşme riski bulunmasa da kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sosyal hayatı kabusa çevirebilen bir sağlık sorunudur. Evde, işte toplu taşıma araçlarında, sosyal ortamlarda hasta aniden tuvalete gitme ihtiyacı duyabilir. Bu durum, hem fizyolojik hem de psikolojik sorunlara yol açar. İBS’nin duraklama ve alevlenme dönemleri vardır. Duraklama döneminde hastalık herhangi bir belirti vermez, sadece hafif ishal veya kabızlık oluşur. Ancak alevlenme döneminde hastada bulantı, ishal, kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik, gerginlik gibi tüm belirtileri yaşar ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyecek hale gelir.

Kabızlık durumunda bunlara dikkat edin

Kabızlık sırasında yulaf ve keten tohumu iyi çözünebilir lif kaynaklarıdır ve kabızlık sorununun yaşanmasını önemli oranda azaltır. Ayrıca şişkinlik ve gaz şikayetlerinin giderilmesine de yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su tüketimi ihmal edilmemelidir. Düzenli bağırsak alışkanlığını sağlayabilmek için her gün düzenli bir ritimde güne başlanmalı, kahvaltı saati sabit tutulmalı ve kahvaltıdan ortalama yarım saat sonra tuvalete gitme alışkanlığı edinilmelidir.

Doktor kontrolünde yaşam şekli

İritabl bağırsak sendromunun nedeni tam olarak bilinmese de bu hasta gruplarının bağırsaklarında anormallik, bağırsak duvarındaki kaslar ile sinirler arasındaki iletimde bozukluk olduğu tespit edilmiştir. Kişiden kişiye şikayetler değişiklik gösterebilir. Hastalık, sindirim sistemi ile ilgili bir sorun olduğundan, beslenme büyük önem taşır. Ancak bazı besinlerin sorunu tetikleyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle hastaların, mutlaka bir uzman kontrolünde yaşam şekli belirlemesi gereklidir.

Bu önerileri dikkate alın yaşam kalitenizi yükseltin

Beslenme sırasında daha küçük porsiyonlar tercih edilmeli, öğünler atlatılmamalıdır. Geceleri beslenme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Lokmalar iyi çiğnenmeli ve yavaş yavaş tüketilmelidir. Besinler oturarak tüketilmeli ve iyice tüketilmeden yutulmamalıdır. Düzenli egzersiz ve spor hastalığa karşı önemli bir etkendir. Kişinin kendi kendine zaman ayırması ve stresten uzak durması önemlidir. Sabahları erken uyanmaya özen gösterilmelidir. Bol sıvı tüketilmelidir. Gazlı ve kafein içerikli içeceklerden uzak durulmalı veya günlük olarak sınırlandırılmalıdır. Özellikle alevlenme döneminde meyve ve sebzelerin kabukları soyularak tüketilmelidir.