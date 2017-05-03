Şarkı söylemek iyileştiriyor

Şarkı söylemenin eğlenceli olduğu kadar fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık ölçütlerini iyileştirdiğini vurgulayan uzmanlar, şarkı söylemenin koruyucu bir sağlık uygulaması olduğunu söylüyor. Şarkı söylemenin özellikle solunum yolu hastalıklarında yaşam kalitesini artırdığı saptandı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, şarkı söylemenin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan pek çok yararı olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sıklıkla çoğu şarkının sözlerini biliriz fakat nadiren dinlediğimiz bir şarkıya eşlik ederiz. Belki sadece bir konserde sesimizi yükseltiriz ama evde herhangi bir işle meşgulken, araçla seyahat ederken veya araç kullanırken bile sevdiğimiz şarkıların sözlerini sadece mırıldanırız. Oysa ki şarkı söylemek hem eğlencelidir hem de fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık ölçütlerinizi iyileştirir.”

Solunum yolu hastalıklarında yaşam kalitesini artırıyor

İngiliz araştırmacıların daha derine inerek düzenli şarkı söylemenin solunum yolu hastalıklarından muzdarip olan kişiler üzerindeki etkilerini incelediklerini ifade eden Erdoğanoğlu, “Çalışmanın sonuçları düzenli şarkı söylemenin KOAH veya astım gibi kronik akciğer hastalığı olan kişilerde, akciğer fonksiyon testi sonuçlarını düzelttiği, yaşam kalitesini artırdığı, anksiyeteyi (kaygı, korku, gerilim) ise azalttığını göstermiştir” dedi.

“Şarkı söylemek koruyucu bir sağlık uygulaması gibidir” diyen Yrd.Doç.Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, şarkı söylemenin sağlığa faydalarını şöyle sıraladı:

Solunum faaliyetinizi destekler.

Bağışıklığınızı güçlendirir. Şarkı söyleyen kişilerin tükürüğünde, üst solunum yollarında patojenlere (hastalık oluşturan) karşı mücadelede önemli bir rol oynayan savunma proteini İmmunoglobulin A’nın miktarında önemli ölçüde artış olduğu gösterilmiştir.

Kalbinizi güçlendirir.

Barsak aktivitenizi uyarır.

Kan basıncınızı düzenler.

Kanınızdaki oksijen miktarını artırır.

Şarkı söylemek stres hormonu olan kortizol değerlerinin azalmasını sağlayarak öfke, stres ve gerginlik belirtilerini azaltır.

Konsantrasyonunuzu artırır.

Belleğinizi güçlü tutar.

Sesiniz de zamana yenik düşer ve yaşlanır. Soluk borusu kasları yıllar içinde yavaş yavaş zayıflar ve liflerinin esneklik kabiliyeti azalır. Ses daha boğuk ve kısık çıkar. Şarkı söylemek kaslarınızı güçlü tutarak, sesinizin genç kalmasını sağlar.

Söz gümüşse şarkı söylemek altındır ve başlamak için asla geç değildir.”