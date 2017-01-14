Sümerler dönemine ait 5 bin yıllık tıp reçetesi ele geçirildi
Medikal Akademi
14 Ocak, 2017 | Kategori: Eczacılık, Sağlık Gündemi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sümerler’e ait olduğu belirlenen tıp reçetesi bulunduğunu bildirdi. Bulunan tıp reçetesinin çivi yazısıyla yazılan ve tıptaki en eski el kitabı olarak değerlendiriliyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilde 44 günde 32 ayrı kaçakçılık operasyonu yaptı. Bu operasyonların birinde tarihteki en eski reçete ele geçirildi. Çivi yazısıyla yazılan ve Sümerlere ait olduğu belirtilen reçete, tıptaki en eski el kitabı olarak değerlendiriliyor.
MÖ 3 bin yılına ait tablet şeklindeki tarihi eserin Diyarbakır’a nereden getirildiği araştırılıyor. Kazılarda bulunan tabletin tercümesine Babil uzmanı Prof. Leon Legrain tarafından 1940’da başlandı. Teknik bilgilerle dolu belgenin tercümesi Martin Levey ve Samuel N. Kremain’in desteğiyle 1953’te tamamlandı. Tabletin MÖ 3 bin yılına ait Sümerlerin tıp reçetesi olduğu anlaşıldı.
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