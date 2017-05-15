Tiroid hastalığında 16 belirtiye dikkat

Tiroid bezi insan vücudunda çok önemli rol oynar, bedendeki birçok aktiviteyi kontrol eder ve hormonların yapımını sağlar. Bu bezin çalışmasının normal bir şekilde devam ettirememesi sonucunda bir çok belirti karşımıza çıkar. Toplumun yaklaşık üçte birini etkileyen, çok sayıda sistemde önemli şikayetlere ve belirtilere sebep olan tiroid hastalığının teşhisi basittir. Hastalığın geç fark edilmesi veya teşhis edilememesi can sıkan belirtilere sebep olabilir. Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan tiroid hastalığının erken teşhis ve tedavisi için belirtilerini anlattı.
- KİLO ALIMI ve KİLO VEREMEME:Hipotiroidi kilo alımına sebep olurken hipertiroidi kilo vermeye sebep olabilir.
- BOYUNDA ŞİŞLİK VE AĞRI: Guatr, tiroid nodülünün veya kistinin habercisi olabilir.
- ÇARPINTI, ELLERDE TİTREME: Tiroidin bezinin fazla çalıştığı hipertiroidi durumunda olabilir.
- AŞIRI TERLEME:Tiroidin Fazla Çalışması aşırı terlemenin önemli sebeplerindendir.
- CİLTTE KALINLAŞMA:Hipotiroidinin belirtisi olabilir.
- KANSIZLIK:Hipotiroidide genelde eşlik eden kansızlıkta bulunur
- KASLARDA SEYİRME VE AĞRILAR: Tiroid rahatsızlıkları, kas ağrıları ve kas güçsüzlüğü yapabilir.
Uzmanlar uyarıyor! Kış mevsiminde tiroid iltihabına dikkat edin
- SAÇ DÖKÜLMESİ: Tiroid bezinin az veya çok çalışması yapabilir,bazen eşlik eden kaş dökülmeleri de olabilir.
- TANSİYON YÜKSELMESİ:Tiroid bozukluklarına tansiyon dengesizliği eşlik edebilir.
- KABIZLIK: Özelikle tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda olabilir.
- ADET DENGESİZLİKLERİ: Tiroid hastalıklarının çoğu adet düensizliği yapabilir, bazen ilk belirti de olabilir.
- KISIRLIK: Tiroid hormon dengesizlikleri gebe kalmada zorluklara sebep olur.
- SES KISIKLIĞI: Tiroid hastalıklarında ses tınısında değişiklikler olabildiği gibi bazen ses kısıklıkları da olabilir.
- KAŞ DÖKÜLMESİ: Tiroid hastalıkları saç dökülmesi ile beraber veya bağımsız olarak kaşların dış kısmında dökülmelere sebep olabilir.
- ÖDEM: Tiroidin az çalışması vücutta su tutulumunu artırır ve ödem gelişir.
- DUYGUDURUMUNDA DEĞİŞİKLİKLER: Tiroid hastalıkları stres, panik atak ve depresyona yol açabilmektedir.
24,000 BeğenenBeğen
13,314 TakipçiTakip Et