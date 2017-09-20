Türk bilim insanlarından kanser tedavisi için yeni umut: Canlı ilaçlar!

Türk bilim insanları kanser tedavisinde en yeni yöntem olan ‘yaşayan ilaç’ olarak adlandırılan genetiği değiştirilmiş hücre tedavisini, Türkiye’de laboratuvar ortamında üretmeyi başardı. Türkiye’nin kanserin içinde bulunduğu değişik hastalıklarda genetiği değiştirilmiş hücre tedavisi laboratuvar verileri, 4. Hematolojik Onkoloji Kongresi’nde açıklanırken, tedavinin Ocak 2018 itibariyle lösemi, lenfoma ve multipl miyelom isimli kan hastaları ile test edilmesi hedefleniyor. Başarılı olunması halinde aday hastalar, ABD’de de son bir yıldır uygulanmakta olan ve yaklaşık yarım trilyon gibi çok yüksek maliyeti olan bu tedavi seçeneğine; Türk bilim insanları üretimleri ile çok daha uygun bedellerle ulaşabilecekler.

Kanser tedavisinde canlı ilaç yöntemi nedir?

Canlı ilaç yönteminin çok önemli bir gelişme olduğunu bu nedenle kongrede bu konuya geniş yer ayırdıklarını söyleyen Hematolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Seçkin Çağırgan, şu bilgileri verdi: “Hastanın kendi bağışıklık sistemi hücrelerini kullanarak onları, deneysel ortamda işleyerek tekrar lösemi hücrelere karşı savaşan hücrelere dönüştürme, lösemiyi yok etmeye yönelik bazı tedavi yaklaşımları var.

CAR-T cell dediğimiz yeni tedavi yöntemi bu konuda oldukça önemli bir tedavi yaklaşımı. Ülkemizde biz bunu nasıl gündeme getirebiliriz ve bu tedaviyi uygulamaya yerleştirebiliriz diye konuşurken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu konuda öncü görev üstlendi. Biz de kendisini deneyimlerini paylaşmak üzere Kongremize davet ettik”.

Türkiye kanser tedavisinde ilk yerli yaşayan ilacını test etmeye hazırlanıyor

Türkiye’nin ‘ilk yerli deri üretimi’ olan buluşu ile dünyanın prestijli tıp ödüllerinden biri olan ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘En İyi Deneysel Araştırma’ ödülüne layık görülen Prof. Dr. Ercüment Ovalı da kongre konuşmacıları arasındaydı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 4. Hematolojik Onkoloji Kongresi’nde Türkiye’nin ilk genetiği değiştirilmiş hücre tedavisi verilerini ilk kez açıkladı.

Kongreye katılan hekimlerden yaşayan ilaç tedavisini Türkiye’de uygulamak için desteklerini istediğini ifade eden Prof. Dr. Ovalı, “Çünkü tedavi yöntemini laboratuvarda hazırlamış olmanızın ya da hayvanlar üzerinde işe yarar olduğunu göstermenizin tek başına bir önemi yok. Bu tedavi yönteminin hızla Türkiye’de klinik bir çalışma ile test edilmesi lazım. Hastaların kendini kobay olarak görmek yerine yaşama tutunmak için ve başkalarının yaşama tutunmasını sağlayabilmek için o ekibe güvenmeleri gerekiyor ve buna dahi olmaları gerekiyor. Bu bize iki şey getirecek. Türkiye yerli genetiği değiştirilmiş hücresini ürettiği gibi test etmiş olacak ve birçok insanın hayatı değişecek” dedi.

Yaşayan ilaçlar bazı kanser türlerinde yaşam süresini 3 aydan 3 yıla uzatabiliyor….

ABD’de yapılan CAR-T cell tedavisinden örnek veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Bir akut lenfoblastik lösemide her türlü tedaviye dirençli bir çocuğun beklenen yaşam süresi 6 ayın altındadır, hatta ortalama 3 ay civarındadır. Bugünkü teknoloji ile başka şansınız yok. Ancak bu yaşayan ilaçlarla bugün bu çocukların %95’inde 3 yıllık sağ kalıma ulaşılabiliyor. Bu bir devrimdir. Ama bu eczaneden alıp uygulayabileceğiniz bir tedavi yöntemi değil. Komplikasyonları var. Hematopoetik kök hücre nakli yapan ekiplerin uygulayabilecekleri bir tedavi yöntemi.

Bu yüzden bu tip kongreler bize ekip kurmamız için olanak sağlıyor. Birbirimizi eğiteceğiz. Çünkü laboratuvarda üretmenizle iş bitmiyor. Klinik sonuçları çok önemli. Hematolojik Onkoloji Derneği’ne bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmaz ise Ocak 2018’de faz 1 çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. 3 ayrı hastalıkta lösemi, lenfoma ve myolema hastalarında çalışacağız. 9’ar hastadan toplam 27 hasta üzerinde uygulamayı hedefliyoruz. Bunun için de hekimlerimizin desteğine ihtiyacım var” dedi.

Türk hastalar bu tedaviden çok daha ucuza yararlanacak

“CAR-T cell, ABD’de son bir yılda 35 merkezde yaklaşım yarım trilyon maliyetle uygulanmaya başlanan bir yöntem. Uzun yıllardır uygulanan kemik iliği nakilleri bilim insanlarına, bir insana kendinden yapılan naklin kanseri yok etme gücünün bir başka insandan yapılana göre daha az olduğunu gösterdi. Yaşayan ilaçlar bu anlayışta önemli bir değişikliğe neden oldu ve kişinin kendi hücresi genetik değişime uğratılarak kullanılmaya başlandı. Böylelikle kişinin kendi bağışıklık hücresi sanki mikropla savaşır gibi kanserle savaşmaya başladı. Bu teknoloji Türk Bilim insanlarının öncülüğünde Türkiye’de kurulursa maliyeti çok daha az ve kabul edilebilir olacak. Tedavi masrafları devletin bir cebinden diğerine girecek ve ülkemizde kalacak.