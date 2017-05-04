Vejetaryen beslenme kalp hastalıkları ve kanserden koruyor

Çeşitli nedenlerle et, balık, kümes hayvanları tüketilmemesi vejetaryenlik olarak tanımlanıyor. Et tüketmemenin yanında ayrıca hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal gibi ürünleri de yemeyenlere ise vegan dendiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, konu ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi: “Yapılan araştırmalara göre vejetaryenler, fazla et yiyenlere göre kalp hastalığına %30, kansere %40 daha az yakalanıyor” açıklamasında bulundu. Dünyada toplam vejetaryen sayısı 375 milyon. Araştırmalara göre ABD’de erkeklerin %4’ü ve kadınların %7’si vejetaryenken, Hindistan’da, nüfusun %31’i vejetaryen. Avrupa’da ise vejetaryenler nüfusun yaklaşık %10’unu oluşturuyor. Türkiye’de vejetaryen sayısı ile ilgili net bir rakam henüz söylenememekle birlikte bu konuda araştırmalar devam ediyor.

Vejetaryenlik son 5 yılda yükseldi

Vejetaryen ve vegan sayısı son beş yılda yükseldi. Sayısı giderek artan vegan marketleri ve restoranları bu yaşam tarzını benimsemeyi giderek kolaylaştırıyor. Bazı insanlar dinsel, ahlaki nedenlerden dolayı hayvanları yemek için öldürmenin yanlış olduğunu ya da bunun ekolojik sistemi olumsuz etkilediğini düşünerek bundan dolayı et yemiyor. Diğer yandan, etsiz beslenmenin daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle et yemeyen kişiler de var.

Son yıllarda özellikle gelişmiş batı toplumlarında vejetaryenliğin yayılmasının en önemli nedeni sağlık gerekçeleri. Genellikle kalp damar rahatsızlıkları, yüksek kan basıncı, diyabet, şişmanlık ve bazı kanser türleri vejetaryenlerde daha az görülüyor. Yapılan araştırmalara göre vejetaryenler, fazla et yiyenlere göre kalp hastalığına %30, kansere %40 daha az yakalanıyor.

Vejetaryenlik iyi uygulanmazsa protein, D vitamini ve B12 eksikliği görülebilir

Vejetaryen diyetini uygulayan kişilerin sebze, meyve, baklagilleri fazla tükettiklerinden dolayı otomatikman bol lifli ve az yağlı beslenmiş oldukları için bazı hastalıklara karşı riskleri düşüktür. Tabii diyetlerini iyi yönetebildikleri sürece bu durum geçerli. Aksi takdirde bu kişilerde protein, D vitamini, B12 ve Demir eksikliği görülebilir.

Veganlarda ek olarak kalsiyum ve çinko takip edilmeli, belli aralıklarla kanda bu değerlere bakılarak takviye edilmesi gerekenler doktor ve diyetisyen tarafından planlanmalı. Özellikle proteini karşılamak için de kuru baklagiller ve tahıl ürünlerini tüketmek gerekir.

Vejetaryenlik bir tercih

Bazı çalışmalara göre et tüketiminin; iklimin, doğal yapının, türlerin ve neticesinde gezegenin sonunu hazırlayan küresel ısınmanın en büyük sebebi olduğu, hayvan çiftliklerinden atmosfere karışan CO2 gazının büyük boyutlarda olduğu, yaratılmaya çalışılan tarım alanlarının sürekli büyüyen et ihtiyacını karşılayamadığı için ormanların ve temiz su kaynaklarının aynı hızla yok edildiğinin görüldüğünü ve bu bilgiye sahip ve duyarlı kişiler için vejetaryenlik veya veganlığın bir zorunluluk olarak görüldü. Diğer taraftan günlük hayatımızda birçoğumuz sağlık açısından veya damak tadı farklılıklarından dolayı bunun bir tercih olduğunu düşünüyoruz.