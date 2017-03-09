Yanma, batma, karıncalanma, donma gibi belirtiler varsa! Nöropatik ağrı olabilir

Nöropatik ağrının beyin, omurilik ve çevresel sinirlerdeki hasar sonrasında ortaya çıkan bir ağrı türü olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Tan, bu ağrının, kendisini hastalığın etkilediği vücut bölgesinde; yanma, batma, donma, karıncalanma ve elektrik çarpması gibi şikayetlerle gösterdiğini vurguladı. Nöropatik ağrının tüm nüfusun yaklaşık %7-8’inde görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Ersin Tan, “Nöropatik ağrı yaşam kalitesini önemli ölçüde bozmaktadır. Kronik ağrısı olan her beş hastanın birinde nöropatik özellikler mevcuttur. Hastaların %80’i orta ve şiddetli ağrıdan yakınmaktadır ve nöropatik ağrı başta diyabetli hastalar olmak üzere kronik bel ağrısında, kanserde, bir çok endokrin ve romatolojik hastalıklarda görülebilmektedir” diyor.

Nöropatik ağrı için klasik ağrı kesicilerin kullanılması çok büyük bir yanlış

Nöropatik ağrı konusunda yapılan en büyük yanlışın, hastaların tedavisinde klasik ağrı kesicilerin kullanılması olduğunu belirten Prof. Dr. Tan, şunları söyledi: “Basit ağrı ile nöropatik ağrının mekanizmaları farklıdır ve tedaviye verdikleri cevap farklıdır. O nedenle klasik ağrı kesicilerin nöropatik ağrı tedavisinde hiçbir faydası yoktur, bu ağrı tipi için spesifik başka ilaçlar kullanmak gereklidir.

Nöropatik ağrının en sık sebebi şeker hastalığı !

Nöropatik ağrının en sık nedeninin şeker hastalığıdır. Özellikle kan şekeri kontrol altında olmayan şeker hastaları daha büyük risk taşır, bu nedenle hekimlerin şeker hastalarında daha da dikkatli sorgulama yapması ve hastaların da nöropatik ağrı belirtileri varsa mutlaka hekimlerine söylemeleri gerekir.

Kanser ve nöropatik ağrı

Kanser hastalarında tümörün kendisi veya cerrahi, radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi (ilaç tedavisi) gibi çeşitli tedaviler nöropatik ağrıya neden olabilir. Kanser ağrısının yaklaşık %20’si nöropatik ağrı tipindedir. Karma ağrılar göz önüne alındığında bu oran %40’a ulaşabilmektedir. Kanserli hastaların nöropatik ağrısı genellikle yanıcı, iğne batması şeklinde, elektrik çarpması veya hissizlik olarak tarif edilmektedir. Kanser hastalarında ağrı yaşam kalitesini en çok etkileyen ve maluliyete yol açan sorunlardan birisidir. Hastalığın durumuyla ilgili kontrollerin yapılmasının ardından, hekimin gerekli görmesi durumunda uygun rehabilitasyon programının tedaviye eklenmesi gerekir.

Ameliyat sonrası nöropatik ağrı

Cerrahi operasyon geçiren hastalarda da nöropatik ağrı gelişebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ersin Tan, nöropatik ağrının en sık ikinci nedeninin cerrahi olduğunu belirterek, “Tüm cerrahi işlemlerde kesi yapılmaktadır. Bu küçük de olsa bir sinir hasarına yol açmaktadır. Ameliyat sonrası nöropatik ağrı; ameliyattan sonra başlayan, yara iyileştiği halde geçmeyen bir ağrı türüdür. Bu tip ağrılara sıklıkla bazı ameliyatlar (örn; artroskopi, meme cerrahisi, el-ayak bileği cerrahisi, kalp ameliyatları, sezeryan, fıtık ameliyatları, kalça-diz protezi, ampütasyon ve omurilik cerrahisi) sonrasında rastlanmaktadır” dedi.

Fibromiyalji kadınlarda erkeklere göre 7 kat fazla görülüyor

Nöropatik Ağrı Sempozyumu’nda fibromiyalji sendromu hakkında görüş veren Prof. Dr. Ayşen Akıncı, fibromiyaljinin toplumda her 100 kişiden 3-6’sında görüldüğünü ve görülme sıklığının kadınlarda erkeklere göre 7 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Fibromiyaljinin neredeyse iltihaplı romatizmal hastalıklar kadar yaşam kalitesini bozan bir durum olduğunu ve birçok hastalığı taklit edebilecek yakınmalarla seyrettiğini belirten Prof. Dr. Ayşen Akıncı “Yumuşak doku romatizması ya da iltihapsız kas romatizması olarak da adlandırılan fibromiyalji sendromu en çok yaygın vücut ağrısı, uyku bozukluğu ve yorgunluk belirtilerine neden olur. Fakat hastalar bu belirtiler dışında sabah tutukluğu, eklem ağrıları, uyuşmalar, kuru göz, kuru ağız, irritabl barsak sendromu, baş ağrısı, konsantrasyon azalması ve unutkanlık, anksiyete, depresyon, sık idrara çıkma, huzursuz bacak sendromu ve benzeri semptomlar da yaşayabilmektedir” dedi.

Fibromiyaljide ağrı oluşmasında rol oynayan yolak ve merkezlerdeki bozukluklar sonucu ağrıya ve birçok uyarana karşı duyarlılığının arttığını belirten Prof. Dr. Akıncı, teşhis koyarken hastanın şikayetlerinin detaylı sorgulanmasının ve iyi bir muayene yapmanın çok önemli olduğunu, çünkü hastalığa özgü bir laboratuvar testinin henüz bulunmadığını ifade etti. Prof. Dr. Ayşen Akıncı, fibromiyalji bulgularının bir çok hastalığı taklit edebileceğini, ayrıca başka hastalıklara fibromiyalji sendromunun da eşlik edebileceğini ifade ederek erken tanı ve etkin tedavinin önemini vurguladı.