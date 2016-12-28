Yetersiz yapılan ağız bakımı kalp ve damar hastalığına yol açıyor

Yeterli ve doğru şekilde yapılmayan ağız bakımının pek çok sağlık sorununa neden olabildiğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, ağız bakımının yetersiz olduğu durumlarda diş yüzeylerinde biriken mikrobiyal dental plağın neden olduğu enfeksiyonların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğine, hatta ölümle sonuçlanabilecek vakalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde ölüm nedenlerinin ilk sırasında yüzde 40 ile kalp-damar sistemi hastalıkları yer alıyor. Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, ağız bakımının yetersiz olduğu durumlarda diş yüzeylerinde biriken mikrobiyal dental plağın neden olduğu enfeksiyonların kalp ve damar hastalıklarına yol açabileceğine vurgu yapıyor.

Kalp-damar hastalığının ağız bakımıyla olan ilişkisine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Çiftlikli, damar sertleşmesinin (ateroskleroz) damar duvarında kolesterol, iltihabi hücreler ve bakteriler gibi bazı maddelerin birikimiyle oluşan ateromlar nedeniyle ortaya çıktığı bilgisini paylaşıyor ve “Aterom oluşumu bu bölgelerde zamanla yırtılma ve parça kopması ile kopan parçanın başka bir damarı tıkaması, damarlarda daralma ve anevrizmalarla sonuçlanabiliyor. Ateroskleroz özellikle kalbi besleyen damarlarda görüldüğünde hayati sonuçlara yol açıyor” diyor.

Dişeti kanamasına dikkat!

Ağız bakımının yetersiz olduğu durumlarda diş yüzeylerinde biriken mikrobiyal dental plağın içerdiği fazla miktarda bakteri ve diğer mikroorganizmalar nedeniyle bulunduğu bölgede enfeksiyonlara neden olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çiftlikli, şu bilgileri verdi: “Enfeksiyona karşı dişetinin verdiği iltihabi cevap sonucu da periodontal hastalıklar ortaya çıkar. Periodontal hastalıkların en belirgin bulgusu dişeti kanamasıdır.

Diş fırçalama esnasında veya başka bir nedenle dişetinde meydana gelen kanama ile ağız ortamındaki bakterilerin kana karıştığı ve ateromlar içerisine yerleşebildiği bilinmektedir. Aterom içerisine yerleşen periodontal bakteriler burada lokal bir iltihaba yol açarak aterom oluşumunu tetikler ve ateromda yırtılmalar ile kopmalara neden olabilir.”

Doğru ağız bakımı kalp-damar sağlığını koruyor

Periodontal iltihabın tüm vücutta düşük dereceli bir iltihaba yol açarak ateroskleroz oluşumunu kolaylaştırdığını ve bireyi kalp-damar sistemi hastalıklarına ve bu hastalıkların yol açtığı komplikasyonlara yatkın hale getirdiğinin altını çiziyor.

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, yapılan araştırmaların periodontal hastalığın tedavisi ile kalp-damar hastalığı riskinin azaldığını gösterdiğini ortaya koyuyor ve “Doğru ağız bakımı, periodontal hastalıkların tedavisi ve düzenli diş hekimi kontrolleri ile ağız ve diş sağlığının korunmasının yanında enfeksiyonun ve iltihabın sistemik etkilerini ortadan kaldırmak ve kalp-damar sağlığının korunması açısından önem taşımaktadır” diyor.