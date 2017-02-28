Ani işitme kaybında etkili tedavi için ilk 48 saat kritik

Hiçbir sebep yokken bir sabah uyandığınızda duymuyorsanız, ani işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. ‘Biraz bekleyeyim belki geçer’ demeyin, vakit kaybetmeden bir doktora danışın! Zira nedeni bilinmeyen ani işitme kayıpları, ilk üç günde müdahale edilmezse kalıcı işitme kaybına dönüşebilir. Oysa erken ve doğru tedavi ile işitmenin normale dönmesi mümkün. Dünyada ve Türkiye’de 100 binde 5-20 kişi arasında görülen, nedeni bilinmeyen ani işitme kaybının erken tanıyla tedavisinin mümkün olduğunu belirten Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü ve İçerenköy Hastaneleri KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin; ani işitme kayıplarıyla ilgili bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu:
- Ani işitme kaybı, aniden ortaya çıkan tek taraflı, nadiren iki taraflı işitme azlığı durumudur. Nedeni bilinmeyen ve bulunamayan ani işitme kaybının gelişiminde en önemli neden olarak virüsler gösteriliyor. Özellikle uçuk virüsü olarak da bilinen herpes virüsü, oluşturduğu enfeksiyonla iç kulakta duyma hücrelerinin zarar görmesine neden olabiliyor.
- Ani işitme kaybına; herhangi bir travma, çok şiddetli sese maruz kalma, basınç değişikliği, hastanın geçirmekte olduğu iç kulak hastalığı, gizli seyreden beyin sapı tümörleri, bazı sistemik hastalıklar, verem, sıtma, akciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar ile kanser ilaçları neden olabiliyor.
Belirtisi çınlama olabilir
- Ani işitme kaybı bazen hasta tarafından fark edilen tek ya da çift taraflı işitmede azlık olarak ortaya çıkabiliyor. Ancak başlangıçta işitme kaybının fark edilemeyebiliyor. Çoğu zaman hastalar yeni başlayan bir çınlama ya da uğultu sesi hissediyor. Bazen de kulakta bir dolgunluk ya da tıkanıklık hissi oluyor.
- Yeni başlayan kulakta tıkanıklık, işitme azlığı, uğultu veya çınlama gibi durumlarda, zaman geçirmeden kulak-burun-boğaz uzmanına başvurulmalı. Ani işitme kayıplarının tedavisinde en önemli nokta, teşhisin erken konularak tedavinin erken başlanabilmesidir. Erken tedaviyle işitme kaybının geri dönme olasılığı artar.
Etkili tedavi için ilk 48 saatte müdahale
- Nedeni bilinmeyen ve bulunamayan ani işitme kayıpları, ilk günlerde hemen müdahale edilmezse kalıcı işitme kaybına yol açabiliyor. Oysa doğru tedavi ile işitmenin normale dönmesi mümkün olabiliyor. Ani işitme kaybında ilk 48 saat müdahale ve doğru tedavi büyük önem taşıyor.
- Ani işitme kaybı, kulak-burun-boğaz hekimliği uygulamasında bir tıbbi acil durum olarak değerlendiriliyor. Yeni başlayan uğultu, çınlama, kulakta tıkanıklık, dolgunluk gibi durumların varlığında, hastalar, vakit geçirmeden kulak-burun-boğaz hekiminin yardımına başvurmalı. Kulak sağlığı için zaman kaybetmeden, gerekli tetkik ve tedavilerin başlatılması gerekiyor.
Bir ay gecikince ilaçla tedavi şansı azalıyor
- Ani işitme kaybının kesin teşhisi işitme testi (odyolojik inceleme) yapılarak konuluyor. Ayrıca tedaviye yanıtın ve iyileşmenin takibinde de odyolojik testlerden faydalanıyor.
- Bazen iç kulak yolundaki tümörlerin de aniden işitme kaybına neden olabileceği düşünülür ise işitme ve denge sinirlerinin de MRG ile değerlendirilmesi öncelikli tetkik yöntemlerinden.
- Ani işitme kaybının tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinin etkili olabilmesi için en kısa sürede hastalığın teşhisi ve tedavinin başlaması önem taşıyor. Zira ani işitme kaybının gelişiminin üzerinden bir ay geçtikten sonra ilaç tedavisi fayda sağlamayacağından uygulanmaz.
Vakit kaybetmeyin
- Ani işitme kaybında en etkili ilaç, halk arasında kortizon olarak bilinen kortikosteroidlerdir. Kortikosteroidler, ani işitme kaybında yüksek dozlarda ve kısa süreli olarak uygulanır. Ayrıca ani işitme kaybının ilk üç günde saptanması halinde, virüslere karşı etkili olan antiviral ilaçlar da tedaviye eklenir. Ancak ilk üç günden sonra etkili olmadıkları için verilmezler.
- İlaç tedavisi başladıktan sonra odyolojik test takiplerinde yeterli iyileşme görülmezse, kulak zarından orta kulağa kortikosteroid enjeksiyonu uygulanır.
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