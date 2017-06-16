Aspirin yararlı mı zararlı mı? Uzmanlar kafaları karıştıran araştırmayı yorumladı

“Her gün bir aspirin kullananlarda ölüm riski artıyor” haberlerinden sonra aspirin kullananların kafası karıştı. Peki aspirin nasıl kullanılmalı ve kullanırken nelere dikkat edilmeli? Çalışmaya göre; İngiltere’deki yaşlıların yüzde 40’ı kalp krizi ve felç riskini azaltmak için her gün bir aspirin kullanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde ise aspirinin, yılda 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtiliyor. Özellikle kalp ve damar hastalarının kullanması gereken kan sulandırıcılarla ilgili olarak her geçen gün yeni çalışmalar yayımlanıyor. 47 araştırmanın sonuçlarını analiz eden bir çalışma; düşük dozda aspirin kullanmanın hem hastalık riskini azalttığını hem de kansere bağlı ölüm riskini %20 oranında düşürdüğünü gösteriyor. Başka araştırmalara göre ise tedaviye aspirin eklemek, hamilelik şansını %35 oranında arttırıyor.

Peki, her gün aspirin kullananlarda ölüm riskinin arttığı iddiaları doğru mu? Aspirin hangi durumlarda kullanılırsa zararsız olur? Habertürk.com’dan Demet Demirkır’ın haberine göre, uzmanlar konu ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Kalp krizi geçirenler için aspirin olmaz ise olmaz!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan: Aspirin, kalp krizi geçirmiş hastaların olmazsa olmazı. Aspirin kullanımını özellikle kalp krizi geçiren hastalarda öneriyoruz. Hastanın tekrar kalp krizi geçirme riskini azaltıyor. Çünkü aspirin, kandaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin birbirine yapışmasını engellediğinden kandaki pıhtılaşmayı da azaltıyor.

Eğer, hastanın risk faktörü yoksa tabi ki her ilaç gibi aspirinin de zararı vardır. Ama kalp krizi geçirdiyse ve stent takıldıysa aspirin kullanması gerekmektedir.Öte yandan kalp krizi geçirmemiş hastalarda ise koruyucu etkisi bulunduğuna yönelik de araştırmalar var.

Şikayet olmadan kullanılması sakıncalı

Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Figen Yavlal: Aspirin, beyin ve damar tıkanıklıklarında ilk tercih ettiğimiz ilaçlardan. Hem koruyucu tedavide hem olay esnasında kullandığımız bir ilaç. Damarlardaki pıhtıyı eritmeye ve damarı açmaya yardımcı görevi görüyor. Ama kişinin hiçbir şikayeti olmadan kullanması sakıncalıdır. Sık kullanımı mide kanamasına neden olabilirken yüksek dozları beyin kanamasına neden olabilir.

Mide Kanamasına neden olabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Asım Hocaoğlu: Aspirini genellikle eklem romatizmalarında ateş düşürücü görevinde kullanıyoruz. Ama şikayeti olmayanlara mide ülseri ve mide kanamalarına neden olabileceğinden önermiyoruz. Unutmamak gerekiyor ki aspirin de bir ilaçtır. Koruyucu görevde kullanılmamalıdır.

Aspirin bazı kadınlarda gebelik şansını arttırıyor

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cengiz Sağıroğlu: Düşük doz aspirin kullanımı bazı kadınlarda gebelik şansını yükseltiyor. Daha önce düşük veya doğum öncesi gebelik kaybı hikayesi olan kadınlarda yüksek miktarlarda enflamasyon (yangı) proteinlerinin olduğu tespit edildi. Araştırmacılar aspirinin bu proteinleri hedef alarak etki gösterdiğini saptadı. Ayrıca enflamatuvar (yangısal) hastalıkların kısırlığa veya gebelik komplikasyonlarına neden olduğu da ortaya kondu.

Aspirinin antienflamatuvar (yangı önleyici) mekanizması eskiden beri bilinmektedir. Düşük doz aspirinin gebe kalma şansını ve canlı doğum oranlarını artırıcı etkisi olduğu klinik araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Fakat düşük doz aspirin kullanımının gebelik planlayan veya devam eden gebeliği olan her hastaya tavsiye edilmesi için henüz yeterli klinik çalışma yoktur. Öte yandan yüksek doz aspirin kullanımının düşüğe ve daha pek çok gebelik komplikasyonlarına da neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.