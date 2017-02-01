Bahar yorgunluğunu hafife almayın! İki haftadan uzun sürüyorsa doktora gitmeli

Kış aylarının karanlık ve kasvetli havası, soğuk günler artık geride kalıyor. Bahar aylarının gelmesiyle beraber birçok kişide halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet, dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri gibi şikayetler baş gösteriyor. Bu aylarda insan metabolizmasında oluşan bazı değişiklikler yorgunluğu da beraberinde getiriyor. Önlem alınmadığı takdirde bu yorgunluk kronikleşebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sadriye Pulak, meydana gelen şikayetlerin 2 haftadan fazla olması durumunda hekime başvurulması gerektiği üzerinde durarak konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Bahar yorgunluğu nedir?

Bahar yaklaştıkça, doğa değişmeye başladıkça pek çok insanda halsizlik, yorgunluk, sürekli uyku hali, dikkat eksikliği, sinirlilik hali görülebilmektedir. Bahar gelmesiyle sabahları işe gitmek bile zor gelmeye başlar. Alarmlar ertelenir, geç kalmak alışkanlık haline gelir. Bu durum gün içinde de devam eder. Kişi kendini halsiz, keyifsiz ve bitkin hisseder. Bu durum hemen her kişinin mevsim dönüşlerinde hissettiği bir takım ruhsal ve bedensel belirtilere verilen isimdir. Kısacası metabolizma değişen havaya ayak uyduramaz. Kişilerin ruhsal yanları onların olaylara farklı tepkiler vermesine neden olur.

Örneğin; kişiler güneşli havada aşırı heyecanlı, mutlu hissederken, soğuk havada ise aşırı mutsuz hissedebilir. Özellikle psikiyatri hastalığı öyküsü olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir. Ancak kişi iyi sorgulanmalıdır. Çünkü bu şikayetler ciddi hastalıkların belirtisi olup karıştırılabilir. Bu sebeple birkaç haftadan uzun süren şikayetler dikkate alınmalı ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Bahar yorgunluğunu yenmek için neler yapılmalıdır?

Paket gıdalar yerine taze meyve-sebze tüketilmesine özen gösterilmelidir. Eksik vitaminlerin tespit edilmesi yerine konulması önem arz etmektedir. Kısa kısa, sık sık dinlenme olanakları oluşturulmalı, çalışma ortamının havalandırılması ve sıcaklığı doğru ayarlanmalıdır. Kişi kendine uygun stres azaltacak aktiviteler oluşturmalıdır. Böylece bahar yorgunluğunun kişi üzerinde oluşturulduğu olumsuz etkiler azaltılacak, kişinin bu dönemi daha verimli geçirmesi sağlanmış olacaktır.