Bilinçsizce yapılan diyetler sağlığınıza zarar verir! Zayıflamada doğru sanılan yanlışlar

Bilinçsizce yapılan diyetlerin sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, uygulanacak diyetlerin ve beslenme programlarının parmak izi gibi kişiye özel olması gerektiğini belirtiyor. Şişmanlık durumunda genetik faktörler kadar çevresel faktörlerin de etkili olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Nevin Şanlıer, şu uyarıları yapıyor: “Alınan enerji, harcanan enerjiden fazla olunca şişmanlıyoruz. Aşırı yeme, tüketilen yiyecek ve içeceklerin porsiyonlarının büyümesinin yanında öğün atlama, hızlı yeme gibi yanlış beslenme alışkanlıkları enerji alımını artıran nedenlerdendir. Enerji harcamasının azlığı ise pek çok işin çalışma koşullarından kaynaklı özellikle masa başı şeklinde olması, ulaşım koşullarının değişmesi, şehirleşmenin artmasıyla birlikte fiziksel aktivitenin azalarak hareketsiz yaşam tarzının artmasından kaynaklanmaktadır.

Diyet programları parmak izi gibi kişiye özel olmalı

Uygulanacak diyetlerin ve beslenme programlarının parmak izi gibi kişiye özel olması gerektiğini ve hızlı kaybedilen vücut ağırlığının ileriki dönemlerde sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Şanlıer, konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu: “Tek besine dayalı diyetler kısa sürede etkili olmasına rağmen vücut ağırlığındaki kayıp kalıcı değildir. Tam tersine bazı besin öğeleri yetersiz ve dengesiz kalır.

Doktor kontrolünden geçen hasta için, diyetisyeni tarafından yaşı, vücut ağırlığı, fiziksel aktivitesi, gebe, emzikli, yaşlı, işçi, sporcu vb. özel durumları, hastalıkları ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanan beslenme programının kişiye özel olması ve mutlaka haftalık kontrollerle hastanın durumu değerlendirilerek gereken düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Medyatik diyetlere dikkat

Medyatik, moda ve mucizevi gibi diyetler aslında birçok sorunu beraberinde getirir. Bu gibi diyetlerle yağ dokusu kaybı yerine kas kaybı gerçekleşmekte, böylece istenilenin aksine vücut suyu azalırken vücut yağ yüzdesi artmaktadır. Ancak bu zayıflama yöntemleri toplumumuz tarafından çok çabuk benimsenebilmekte ve pek çok bireyin sağlık sorunları yaşamasına neden olmaktadır.

Zayıflamak amacıyla doğru olduğuna inanılan yanlışlar:

Çok kısa sürede hızlı bir şekilde ağırlık kaybına neden olan çok düşük enerjili diğer bir adıyla şok diyetler uygulamak.

Bireye özgü olmayan dergi, internet ve gazetelerde yayınlanan diyet programlarına itibar etmek.

Mucizevi besin yaratan tek tip diyetleri yapmak.

Ağırlık kaybı yerine vücutta su kaybına neden olan idrar söktürücü ot ve çay kullanmak.

Zayıflattığı ileri sürülen fakat pek çok olumsuz yan etkisi olan ilaç kullanmak.

Akupunkturla birlikte açlık diyetleri yapmak.

Kan grubu diyetlerini uygulamak.

Moda diyetler başlığı altında uygulanan protein ağırlıklı beslenme tarzını benimsemek.