Böbrek sağlığınızı korumak için diyet sodadan uzak durun!

Ramazan bu sene de sıcak günlere denk geldi. Özellikle böbrek problemi yaşayan kişilerin uzun süreli susuzluğa dayalı sağlık problemleriyle karşılaşmamaları için yapmaları gerekenleri Hastane Derindere Üroloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Mustafa Esentürk’ten dinledik.

Kronik hastalıklarınız varsa; Ramazan öncesi kontrollerinizi ihmal etmeyin!

Ramazan’da değişen beslenme düzeni nedeniyle sıkıntı yaşamamak için iftarla sahur arasında bol su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Mustafa Esentürk; ‘Böbrek problemleri yaşayan; ancak farkında olmayan kişilerde ortaya çıkmayan belirtiler bir anda görülmeye başlanabilir. Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp damar gibi kronik hastalıkları olanlar, böbrek taşı, kum düşürmüş olanlar veya ailelerinde bu hastalıkları geçirmiş yakınları olanlar, gece sık tuvalete kalkanlar sağlıkla ilgili herhangi bir problem yaşamamak için Ramazan öncesi mutlaka hekimlerinin önereceği test ve kontrolleri yaptırmalıdır’ açıklamasında bulundu.

Etin Azı Karar Çoğu Zarar…

En büyük protein kaynağı olan et ve etli yemekler, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olsa da böbrek sağlığınızı tehdit edebilir. Protein sağlıklı bir diyet için çok önemlidir. Ama gereğinden fazla hayvansal protein ağırlıklı beslenme böbreklerinize taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek anlamına gelir. Bu nedenle etin yerine geçebilecek yumurta, balık, fasulye, fındık gibi farklı protein alternatiflerini küçük porsiyonlarda tüketmeyi deneyin.

Tuzla vedalaşma zamanınız geldi…

Hemen her hastalıkta kötü bir başkahraman olan tuzun fazla tüketimi, kan basıncını yükselterek böbrek hasarını hızlandırabilir. Mide bulantısı, şiddetli ağrı ve idrar problemlerinin yanı sıra böbrek taşı oluşumunu da tetikleyebilir.

Sigara kan akışınızı yavaşlatır.

Uzun süreli açlığın ardından içilen her sigara susuz kalmış böbreklerinize giden kan akışını daha da azaltarak böbrek hassasiyetiniz varsa ciddi böbrek sorunları yaşamanıza neden olabilir.

Soda her zaman masum olmayabilir!

Yemeği fazla kaçırıp üzerine soda içenlerdenseniz özellikle dikkat edin. Yapılan bir araştırmaya göre bir günde iki ya da daha fazla diyet soda tüketenlerde, normal soda tüketenlere göre böbrek hastalığı görülme oranı %30 daha fazladır.

Su hayattır!

Böbrekleriniz düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyar. Yeterli su tüketiminiz yoksa gelecekte böbrek hasarına zemin hazırlamış olursunuz. Bu nedenle iftarla sahur arasında en az 2 litre su tüketin. Ne kadar doğru su tükettiğinizin göstergesi de idrarınızın açık renkli olmasıdır. İdrarınız koyu renkte ise vücudunuzu ciddi anlamda susuz bırakmışsınız demektir.