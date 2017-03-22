Sizinle evlenecek kadar sizi çok seven birinin, sizinle pek sık seks yapmak istememesi, incitici olduğu kadar biraz da kafa karıştırıcıdır. Siz de evli olduğu halde, seks açlığı çekenlerden misiniz? Cevabınız ‘evet’ ise bu problemi çözmek için eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan sebepleri ortaya çıkarmakla başlayın. Cinsel isteksizliğin arkasında çok çeşitli sebepler yatmaktadır. Cinsel istek azlığının altında yatan sebepleri belirleyin, kibar fakat kararlı bir üslupla bu sebepler hakkında eşinizle konuşun ve bu sebepleri ortadan kaldırma konusunda ısrarcı olun.

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, cinsel istek azlığının altında yatan nedenleri ‘isteksizlik’, ‘ilişkiyle ilgili problemler’ ve ‘fiziksel problemler’ olmak üzere üç grupta topluyor. Psikolog Mehmet Başkak, cinsel istek azlığının ardında yatan ya da yatması muhtemel problemler ve çözüm yolları hakkında şu önerilerde bulunuyor:

Cinsel isteksizlik nedenleri

Çocuklukta cinsel taciz ya da tecavüze maruz kalma: Çocukken maruz kalınan taciz ya da tecavüz vakaları sonucu duyulan acı, korku ve utancı bastırmak için bazı kişiler cinsel isteklerini bastırmak için özel bir çaba harcarlar.

Özel Alanın Olmaması: Ebeveyn ya da çocuklarla aynı yerde uyumak kişide mahremiyet eksikliğinden dolayı cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu durum erkeklere nazaran, kadınları daha çok etkiler.

Dış Görünüşünü Beğenmeme, Kendini Cinsel Olarak Çekici Bulmama: Dış görünüşümüz ya da cinsel performansımızla ilgili olumsuz bir algıya sahip olmak cinsel isteği yok eden sebeplerden biridir. Vücudumuzdan utanmak ya da cinsellikle ilgili bir vücut organının çok küçük ya da garip görünüşlü olduğunu düşünmek hep cinsel isteksizliğe sebep olan düşüncelerdir.

Yakınlaşma Korkusu: Kişinin geçmiş ilişkilerinde aldığı yaralar mevcut ilişkisindeki ruh halini de etkiler ve kişinin partneriyle yakın ve bir bütün olduğu bir ilişki kurmasını zorlaştırır. Erkeklerdeki bu korku bir kadınla bu denli yakınlaşmanın zayıflık göstergesi olduğu ya da erkekliğe yakışmadığı düşüncesinden kaynaklanabilir.

Bir Günah İşlemekten Duyulan Suçluluk Duygusu: Mastürbasyon yapmak, çocukken oynanan ve cinsel organların keşfedildiği doktorculuk oyunu, rastgele cinsel ilişkiler yaşamak, kürtaj yaptırmak, evlilik öncesi müstakbel eşinizle cinsel ilişki yaşamak, eşinizi tanımadan önce başka biriyle yaşadığınız cinsel ilişki, porno izlemek, aldatma ve bunun gibi şeylerden duyulan suçluluk, cinselliği size azap veren bir deneyime dönüştürebilir. Cinselliğin bir tabu olarak görüldüğü katı ailelerde yetişen kişiler de aslında normal ve doğal olan cinsellikle ilgili düşünceler ya da arzularla ilgili suçluluk duygusu hissedebilirler. Hatta bazı kişilerde bu durum kendi eşine karşı duyduğu cinsel istekten bile suçluluk duymaya kadar varabilir. Bazı kişiler cinsel yaşamlarında eşleriyle yapmayı düşündükleri bazı fanteziler nedeniyle de suçluluk duygusu hissedebilirler, düşündükleri bu fantezilerin yanlış ya da sapıkça olduğunu, eşlerinin de bu tip şeyleri yapmanın tuhaf ya da günah olduğunu düşüneceklerine inanırlar.

Çok Yoğun Olma, Stres, Gerginlik: Cinsellik için kişinin biraz zamana ve rahatlamaya ihtiyacı vardır. Sürekli stres altında olmak ya da kişinin yapması gereken çok fazla şey olması sonunda cinsel isteğin azalmasına sebep olur.

Depresyon: Depresyonda olmak hayatınızdaki birçok şeyi sekteye uğratır, buna cinsel istek de dahil.

Affedememezlik, Üzüntü, Karamsarlık, Korku, Öfke, Nefret: Güçlü negatif duygular hayatınızın geri kalan kısmındaki duygusal enerjiden çalarlar. Cinsel isteğinizin etkilenmesi için bu negatif duyguları eşinize karşı hissediyor olmanız da şart değil.

Fazlasıyla Çılgın Bir Cinsel Fantezi Dünyası: Aldatma, aşk romanları, pornografi, mastürbasyon, diğer cinsel bağımlılıklar ve vaktinizi alıp, eşiniz için gereken duygusal ve fiziksel istekten sizi yoksun bırakan tüm duygusal meşguliyetler cinsel isteğinizi azaltabilir.

Çok Yoğunsanız Cinselliğe Vakit Kalmaz: İşinize çok fazla vakit ayırmak ya da duygusal olarak diğer insanlarla çok meşgul olmak da cinsel isteğinize ket vurabilir ve eşinize harcamanız gereken enerjiden çalabilir. Bu mesele her ne kadar basit gibi görünse de, bir çok problemin ortaya çıkmasına sebep olur. İşkoliklik, çok yoğun bir yaşam tarzı, arkadaşları (kadın ya da erkek) eşinize tercih etme cinsel isteğinizi azaltabilir.

İlişkiyle ilgili problemler

Cinsellik Dışı Yakınlığın Olmaması: Size karşı soğuk ya da yabancı gibi duran birine karşı cinsel arzu duymanız biraz zor. Uzun yıllar süren evliliklerde, evlilikten ve eşten duyulan memnuniyetin ve ona karşı hissedilen yakınlığın cinsel istek üzerinde büyük etkisi vardır ve cinsellik dışı yakınlaşmalarınız ve sıcak ilişkiniz iyi bir cinsel yaşamın temel taşlarını oluşturur.

Cinsel Yakınlık Eksikliği, Cinsel Bozukluklar, Kızgınlık, Hayal Kırıklığı: Seks isteğinizin sürekli olarak reddedilmesi duygusal ve sonunda da fiziksel olarak cinsel isteğinizi öldürebilir. Aynı şey sürekli olarak cinsel ilişki anında orgazm olamadığınızda, iktidarsızlık, erken boşalma, gecikmeli boşalma ve yatak odasında yaşadığınız diğer hayal kırıklıklarında da başınıza gelir.

İlişki Tekniği Seçimiyle İlgili Problemler, Cinsellik Bilgisinin Olmaması: Kişinin cinsellik bilgisinin olmaması ya da eksik olması yatak odasında işlerin kötü gitmesine sebep olabilir. Bu da kişide sürekli hayal kırıklığı ve kızgınlık hislerine kapı aralar ve bunun sonucunda da kişinin cinsel isteği azalır. Karşı cinsi anlayamama ve kişilik farklılıkları hem yatak odasında hem de normal yaşamda eşler arasında ciddi sürtüşmelere sebep olabilir.

Güvensizlik, Aldatma: Romantik ilişkilerin ya da evliliğin iyi gitmesi için partnerler ya da eşler arasında belli seviyede güven ve sadakatin olması gerekmektedir. Eşlerden biri diğerinin güvenini zedelediğinde, cinsellik için duyulan istek de azalır.

Saygı Eksikliği, Suiistimal ve Bencillik: Size gerçek bir sevgi duymayan ve sürekli olarak sizi bir şekilde değersiz gördüğünü hisseden birine karşı cinsel istek duymanız aşırı derecede zordur.

Bıkkınlık: Çoğumuz yıllar boyunca aynı yemeği her gün yemekten pek heyecan duymayız, seks de böyledir. Cinsellikle ilgili yaşadığınız can sıkıntısını eşinize ifade ettiğinizde onun ne düşüneceğinden korkmanız bunu ifade etmenize engel olur ve yaşadığınız bıkkınlık büyür gider.

Fiziksel problemler

Sağlık Sorunları: Anemi, yüksek tansiyon, diyabet, multipl skleroz ve hemokromatoz gibi rahatsızlıklar kişide cinsel istek azlığına sebep olabilir. Bazı doktorlar da henüz teşhisi konmamış tiroid rahatsızlığının cinsel istek azlığı vakalarının önemli kısmının sebebi olduğu görüşünde.

İlaç Alımı, İlaçlı Tedaviler Ve Uyuşturucu Kullanımı: Alkol tüketimi, hormonal doğum kontrol yöntemlerinin birçoğunun da dahil olduğu reçeteli ilaçlar ve sokakta satılan uyuşturucu kullanımı cinsel istek azlığının muhtemelen en yaygın sebeplerindendir. Kemoterapi, yüksek tansiyon ilaçları, anti-depresan ve sakinleştirici ilaç kullanımı ve diğer medikal tedaviler de cinsel istek azlığına sebep olabilir. İlaçları ya da alınan dozları değiştirerek bu problemi çözmek mümkündür, o nedenle böyle bir problemle karşılaştığınızda, bunu doktorunuzla paylaşmanız gerekir. Fazla alkol tüketimi erkeklerde cinsel isteği öldüren en yaygın sebeplerden biridir.

Hormonlar: Bir kadının doğal hormon döngüsü cinsel isteğinin bazen azalmasına bazen de artmasına sebep olur. Hormonlar, hamilelik, emzirme ve menopoz dönemlerinde de kadınlardaki cinsel isteği etkilerler. Düşük testosteron seviyeleri hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği azaltır ama bu durum erkekler arasında nadir olarak görülür.

Yorgunluk: Sürekli yorgunluk hali zaman zaman hepimizin başına gelir ama kronik olarak yorgunluk yaşıyorsanız önceliklerinizi gözden geçirmeniz gerekmektedir. Sağlıklı beslenin, yeteri kadar dinlenin ve egzersiz yapın (sigara içiyor ya da alkol kullanıyorsanız ya bunları azaltın ya da tamamen bırakın). Yorgunluk erkeklerde, her ne kadar cinselliği arzu ediyor olsalar da, ereksiyonu zorlaştırabilir, benzer fonksiyon bozuklukları çok yorgunluk yaşayan kadınlarda da ortaya çıkar.

Ağrılı Cinsel İlişki: Enfeksiyonlar, doğum esnasında atılan kesinin tam iyileşmemiş olması, endometriyozis hastalığı, sırt ağrıları ve diğer bazı rahatsızlıklar seksi kişiye rahatsızlık ya da acı veren bir eylem haline dönüştürebilir, bu da cinsel isteğin azalmasına sebep olur.

“Eşinizle konuşun, gerekirse profesyonel destek alın”

“Cinsel isteksizliğin sebebi kişisel ya da ilişkiyle ilgili bir problem olduğunda, problemle ilgili eşinizle konuşmak meselenin çözümüne yardımcı olabilir.

Altta yatan problemler tespit edilip, çözülmeye başladığında, cinsel isteğiniz doğal olarak geri gelecek. Cinsellik sizin için daha doğal bir hal alana kadar bir süre bu konu üzerine yoğunlaşmanız gerekebilir.

İlişkiyle ilgili meselelerin çözümü eşlerden her ikisini de ilgilendirdiği için nispeten zordur. Ama her iki eş de sorunun çözümü için istekliyse, aradaki farklılıklar halledilebilir. Çok büyük problemler söz konusu olduğunda profesyonel destek almak daha faydalı olabilir.

Sağlık problemlerine bağlı cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuza görünün. Kendinizi iyi hissettirecek yaşam tarzı değişikliklerini yapın.”