Cinselliği olumsuz etkileyen faktörler ve evliliği renklendiren 10 seks önerisi

Kendinizi seks olmadan da eşimle ‘çok iyi arkadaş’ olabiliriz ve evliliğimiz uzun yıllar böyle devam eder diye kandırmayın. İnsanda seks yapma isteği güçlü bir istektir ve bu isteğin bir şekilde karşılanması gerekir. Cinsel hayatınızın sönük ve durağan bir şekilde devam etmesine izin vermeyin. Peki nasıl? Cinsel yaşamınızı değiştirecek ve renklendirecek öneriler sunan Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak’a kulak verelim:

Seks gündeminizde olsun:



Uzun süredir seks yapmayan çiftlerle çok karşılaşabiliyoruz . Bazı durumlarda, mesela doğum öncesi ve sonrası bir süre anlaşılır bir durum olabilir, fakat zaman zaman cinsel terapi ya da başka konulardan dolayı müracaat eden danışanlarımızda 6 ayda bir, yılda bir şöyle bir girişimde bulunup da seksi dünyaları dışında tutan çiftlere sık rastlayabiliyoruz. İlişkinin rutinleşmesi, modern hayatın koşuşturma, yorgunluk gibi yan etkileri, sanal dünyaya dalmak, bir takım psikolojik sıkıntılar gibi birçok etken çiftlerin seksten uzak durmasına sebep olabilir.

Sadece güvenli, aynı çocuğun ebeveyni olmak sanki evlilik için yeterliymiş gibi bir tutuma bürünüp, seks sanki iç yokmuş gibi yaşamaktan vazgeçin. Sağlıklı bir ilişkide seks olmazsa bir şeyler eksiktir ve bu bir şekilde ilişkiye olumsuz yansıyacaktır. Bu aksaklığı konuşun ve bir aksaklık olarak tespit edip, çözüm yolları arayın. Ayrıca eşiniz sizin arkadaşınız değildir, çok sevdiğimiz bir başkasından eşimizin farkı, gönül rahatlığıyla eşimizle seks yapmaktır. Aynı zamanda seks yapmak için de evlendiğinizi unutmayın.

Kısa süreli seks:

“İllaki uzun sürmeli, geniş zaman olması şart” anlayışı bir batıl inançtır. Bazen konuyla ilgili yazılan yazılarda uzun ön sevişmeden, sevişme ve seksin uzunluğundan bahsedilir ve fakat bu durum, insanlar tarafından “Ön sevişme uzun olmalı” şeklinde yanlış bir kesinliğe dönüşür. Bazen insan tamamen hazırdır, bazen sarılıp tek bir sefer öpüşmek ön hazırlık için yeterli olabilir ve üstelik her zaman geniş zamanı beklemek diye bir şart da yok. Fazla vaktiniz olmadığında ve rahat, uzun, romantik bir akşam geçiremeyecek durumda olduğunuzda kısa süreli seks imdadınıza yetişebilir. İki taraf için de iki arada bir derede, sabah duştan önce ya da günün herhangi bir saatinde buluverdiğimiz bir boşlukta saate bakarak değil de arzularımızı dinleyerek kısa süreli hızlı seksin heyecanını kendinize hediye edebilirsiniz.

Gizli kapaklı seks:

Bu cinsel ilişki şeklinde, “yasak meyve” yemedekine benzer bir heyecan ve telaş vardır. Mesela çocuklar TV’de sevdikleri diziye dalmışken ya da bilgisayarda oyuna dalmaları bu kez bir işe yarayabilir, yatak odanızın kapısını kilitleyip orada ya da ailenizi ziyarete gittiğinizde bekarlık odanızda veya eşinizin iş yerine onu ziyarete gittiğinizde kilitli bir odadaki koltuğun üstünde sevişmek gibi. İnsanlar hemen yanıbaşınızdayken, kapıyı güvenli hale getirip birkaç dakika özel anlar yaşayabilirsiniz, bu heyecanınızı besler, diriltir.

Törensel seks:

Kendinize ara ara başka ortamlar ayarlayabilirsiniz. Yakın bir şehre gidilmese de bir başka semtte manzarası güzel olan bir oteli ayarlayabilirsiniz mesela. Keyif için sinemaya gidiliyor da biraz özel zaman ve ortam için çiftler neden özel ortam oluşturmasın. Bu içinde mum ışığında bir akşam yemeği, fısıltılı konuşmalar, özel kıyafetler giyme, bir otel odası ya da evde ikiniz baş başayken romantik bir akşam yemeği gibi çok çeşit barındıran bir seks türü olarak görebilirsiniz, böylece eşinizle cinseliğinizi özel bir ortamda bir törene dönüştürebilir ve istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Telefonlarınızı sessize almanıza ya da kapatmanıza hiçkimse bir şey demeyecektir. Özellikle yıldönümleri, Sevgililer Günü ya da ilişkinizin taze kana ihtiyaç duyduğu zamanlar için tercih edilebilir. Bazen zamanı sadece kendinize has kılmanız gerekir.

Yeni evli ya da flört seksi:

Oturup düşünün ilk tanıştığınız zamanlarda eşinizi etkilemek için ne yapıyordunuz, o ne yaptığında siz hoşlanıyordunuz. Flört günlerinize ya da evliliğinizin ilk günlerindeki benzer bir ortam oluşturmaya çalışın. Eve ellerinizde çiçeklerle gelin ya da tıpkı eski günlerde olduğu gibi o bütün biraz saçma biraz romantik sözleri tekrar eşinize söyleyin. O zamanları gündeme getirip birbirinize hatırlatın, ufak tefek yaramazca kaçamakları canlandırın, Arzularınızı kabartan flört ya da nişanlılık dönemlerindeki belki safça, belki çocukça ya da ergence ama samimi ve arzu dolu davranışları yapmak cinselliğinizi sevimli bir oyuna dönüştürebilir.

Barışma seksi:

Yatak odası aynı zamanda seks odasıdır. Anadolu’da bir söz vardır: “Yatakta küslük olmaz” ya da “Gündüz kavga etsen de yatakta barış.” İlişkinizdeki dalgalanmaları yatak odasına taşımayın. Ufak tefek tartışma olsa bile yatak odasını bir “free zone / serbest alan” olarak benimseyin. Eşiniz yaklaştığında, arzusuna cevap verin. Yatak odasını sadece uyku odası olarak değil, seks odası olarak da kodlayın. Bir kavga ya da tartışma sonrası birbirinizi affedip barıştıktan sonra, seks yapmak sizi daha çok birbirinize yakınlaştırabilir ve ilişkiniz üzerinde tamir edici bir etki yapabilir.

Stres seksi:

Evlilik fedakarlık demektir ve taraflardan biri stresli, gergin ise diğeri ilgi, şefkat ile yönelip yakınlık duygusunu hissettirmeye gayret etmeli. Yakınlık duygusu ilaç gibi rahatlatır. Bunu uygun bir aşamayla yaptığınızda tatlı tatlı dokunmaya, minik öpücüklerle ve sonrasında arzuyu uyandırmaya doğru bir ivme kazanabilir. Seks keyif almak, haz almak demektir ve stresle, gerilimle ideal bir baş etme mekanizmasıdır haz… Bu seks çeşidinde eşlerden biri üzgün ya da stresli olduğunda, diğer eş onu rahatlatmak için sevdiği ve onu rahatlatacak bütün şeyleri yapar.

Tembel seksi:

Genellikle tamamen baş başa olduğunuz zamanlarda, herhangi bir iş yapmak zorunda olmadığınız zamanlarda yaşayabilirsiniz. Tatillerde, pazar günleri… Bu yapacak zorunlu bir işinizin olmadığı, tembellik yapmak için zamanınız olduğu, yatakta kahvaltı edebileceğiniz ve istediğiniz uzunlukta eşinizle yatakta vakit geçirebileceğiniz (mesela hafta sonu sabahlarında yapabileceğiniz) bir seks türüdür.

Acele etmeden herhangi bir atraksiyon ve hemen sonuca ulaşma amacı olmadan gelişip devam eder. Yatakta, mutfakta evin herhangi bir köşesinde başlayıp gelişebilir, banyoda devam edebilir, sonrasında şekerleme yapıp uyandıktan sonra belki bir slow süreç daha oluşturulabilir. Hiçbir şey için aceleniz yoktur, üzerinizde herhangi bir baskı ya da sizden herhangi bir şey için beklenti yoktur.

Güven ve destek seksi:

Eşinizin yanında cinsel kimliğinizle de varsınız elbette… İhtiyaç duyduğumuz ilgiyi ve desteği öncelikle eşinizden almalısınız. “Sırtım sağlam, dayanağım var” gibi bir güven duygusu hissetmenizi destekleyebilir. Kendini geçici olarak güvende hissetmeyen partnere sevgi ve yakınlık göstermek, ona güvende olduğu duygusunu ve sevildiğini hissettirmek için gösterilen ilgi, destek ve yakınlaşma süreci ile oluşan sekstir. Bu seks türünde sevgi sözcükleri ve eşinizin sizin için neden önemli olduğuna dair cümleleri değerlendirmek, onun yanında olduğumuzu, ona değer verdiğimizi hissettirmeliyiz.

Fantezi seksi:

Herkesin içinde bir yaramaz, meraklı, biraz maceracı, biraz uçuk bir parça vardır. Rutinleşen ve sönükleşen yatak odasını bir film setine dönüştürmek gibidir. Cinsel yaşantınıza aktivite, renk katabilir ve eğlenceli, dipten gelen dürtüleri uygun şekilde yatıştıracağınız ve arzularınızı kamçılayabileceğiniz bir seks yaşantısıdır. Bütün saçma, yasaklı ya da heyecan verici fantezilerin uygulandığı seks şeklidir. Hemşire-doktor, efendi ve kölesi, müşteri ve striptizci, ünlü film yıldızı ve ona aşık hayranı, bir dizi film, kitap ya da romandan sevdiğiniz iki karakter ya da hayal edebildiğiniz herhangi bir şey sizin için ilham kaynağı olabilir.

Bu seks türünde ilginç kostümler, maskeler, seks oyuncakları, deri aksesuarlar ya da zevkinize göre herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Burada asıl olan eşinize zarar vermemek gibi kırmızı çizgilere dikat etmek ve eşinizin asla benimsemediği bir takım fantezilerde ısrar edip zorlamamaktır. Fantezi seksi, tarafların anlayışlarına uygun, konuşarak ve ortak katılımla bazen de ortak kararla sınırları zorlayarak, seksi heyecanlı bir oyuna çevirdiği türdür. Kendinize fanteziler hediye ederek cinsel yaşantınızı renklendirebilir, daha arzulu hale getirebilirsiniz.

Cinsellik repertuarı geniş çiftlerin tatmin seviyeleri daha yüksek…

“Danışanlarımdan çok sık evlilik hayatlarında seksin yer almadığına dair şikayetler alıyorum. Bazısı birkaç yıldır seks yapmadığından bahsediyor, ayrı odalarda yatan var, bazısı 6-8 ayda bir diyebiliyor. Seks evliliği, ilişkiyi sağlam ve sağlıklı kılan en güçlü unsurlardan biridir. Birçok çift zamanla ilişkiyi rutinleştirip bir ev arkadaşı, kanka gibi beraber yaşama moduna girebiliyor.

Unutmayınız ki aynı zamanda istediğinizde seks yapmak için eşinizle evlendiniz, dışarıda herhangi biriyle yapamadığınız, yaşayamadığınız cinselliği yaşamak için de evlendiniz. Hastalık ya da yaralanma gibi bazı durumlarda eşler arası cinsellik mümkün olmayabilir ama genel olarak içinde seks olmayan evlilikler birçok tehlikeye karşı korunmasızdır. Seksin geri plana itildiği evliliklerde birçok sorunun halli ertelenebilir. Birçok sorun normalden daha büyük bir çatışmaya dönüşebilir. Er ya da geç eşiniz baştan çıkaracak birine karşı daha açık olabilir ya da siz bir başkasını baştan çıkartmaya yönelik daha rahat davranabilirsiniz.

Sevgi ve seks, bir çift için bir ağacı besleyen iki güçlü kök gibidir. Bununla beraber, muhabbeti koyulaştırmanın en önemli unsurlarından biri sekstir. Seks muhabbetinizi artırır ve muhabbetiniz arttıkça eşinize karşı arzularınız, bağlılığınız hep diri kalır… Bu sebeple bu duyguları evliliklerde beslemek, geliştirmek evliliği, daha canlı, daha mutlu bir yaşantıya dönüştürmenin olmazsa olmazıdır.

Yatak odanız, eşinizle “terbiyesiz” olabileceğiniz bir bağımsız alandır

Çiftlerin seksi ihmal etmesi hele hayatlarından çıkartması tek ayakla yürümek gibidir. Kendi aranızda bunu konuşmalı ve olabildiğince açık olmalısınız. Bazı danışanlarıma konuşmalarını önerdiğimde “Hocam ben bunu nasıl söyleyeyim” diyebiliyor. Yanında çırılçıplak soyunabildiğin eşinin yanında neden bu konu konuşulmasın, basitçe başlayıp, ufak tefek fikirleri gündeme getirip adım adım birbirinizi seks konsunda açık olmaya alıştırabilirsiniz. Kendi yatak odanızda eşinizle “terbiyesiz / ahlaksız” duruma düşmekten çekinmek korkunç bir yanılgı. Eşinizle yatak odanızda başbaşa istediğiniz kadar terbiyesiz ya da dışarıya göre ahlaksız olabilirsiniz.

Bir çiftin tüm dünyadan bağımsız bir zamanı ve yaşantısı olmalı ve bu da cinsel yaşantı gibi çok özel bir paylaşımla belirginleşir. Herkesten uzakta, herkesten ayrı sadece eşinizle var olabileceğiniz, kalbinizle teninizi; ruhunuzla bedeninizi paylaşabileceğiniz bağımsız bir yaşantıdır. Binlerce yıldır herkesten saklanan uzuvlarınızı güvenle, arzuyla ve gönül rahatlığıyla paylaştığınız ve birbirinize saf zevk sunduğunuz bir yaşantıdır seks…

Eşinize zevk vermenin özel hazzını hissedebileceğiniz herkesten ayrı, sadece eşinizle size özel bir dünyadır ve bu dünyayı besleyip, geliştirip, renklendirmek elbette ki hakkınız. İçinde çeşitli cinsel alışkanlıkların, davranışlar ve seçeneklerin olduğu bir cinsellik repertuarı geliştiren çiftlerin ilişkilerindeki tatmin seviyeleri daha yüksek oluyor. Bu kişiler sevgilerini ifade etmek için daha çok seçeneğe sahip oluyorlar ve hiç sıkılmıyorlar. Saydığımız öneriler eşinizle birlikte çeşitli deneyimler geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Önceden çok uzun süreli bir ilişki tecrübeniz olmadıysa, yakınlık geliştirme ve ilişkinizi rayına oturtma süreçlerinde ortaya çıkan zorluklarla baş etmeniz zordur. Cesaretinizin kırılması ve vazgeçmeniz çok kolaydır. İlişkiniz bazı açılardan daha kırılgan olabilir. İnsanlar genelde ikinci ya da üçüncü uzun süreli ilişkilerinde daha başarılı olurlar, çünkü ilk deneyimleri onlara neler beklemeleri gerektiğini öğretmiş ve ilişkiyi uzun süre devam ettirmek için gerekli olan becerileri kazandırmıştır. Tecrübe ve eğitim eksikliğinden dolayı genelde ilk ilişkilerimiz sonrakiler için bir hazırlık süreci vazifesi görür.

Başarılı bir evlilik için birbirinizle kızgınlıklarınız, seks hayatınız, öfkeleriniz, hayal kırıklıklarınız, birbirinizi takdir ettiğiniz noktalar, hayatın anlamı ve yaşamla ilgili her şey hakkında sık sık ve dürüst bir şekilde konuşun. Karşınıza ne sorun çıkarsa çıksın, o sorunu çözmek için beraber çaba harcayın, bir ekip ruhuyla hareket edin. Sorunu çözecek olan neyse ona odaklanın. Aranızdaki bağı sözlü iletişim, seks, sevgi gösterileri, anlayışla ve birbirinizi önemsediğinizi göstererek canlı tutun.

Espri anlayışınız olsun, eşinizi her zaman haklı ve suçsuz görün ve birbiriniz için önemli olduğunuzu gösterin. Eşinizin size kanka gibi seksten yoksun bir yakınlık göstermesine çözüm üretin ve eşinize seksten yoksun bir kanka gibi davranmanıza bir son verin, birlikte konuşarak çözüm üretin. Tıkandığınız noktada cinsel terapiler konusunda profesyonel bir destek alın.”