Çocuğunuzu kan almadan önce nasıl hazırlayabilirsiniz?

Çocuklara ve bebeklere çeşitli testler, özellikle de kan testi yaptırmak gerektiğinde, hem aileler hem çocuklar kendilerini tedirgin, hatta biraz korkmuş hissedebiliyor. Çocukların kan alma işleminin önce doğru şekilde hazırlanması durumunda sürecin daha sorunsuz yaşanabileceğini söyleyen Dr. Özlem Aker, sıklıkla karşılaşılan soruları, tecrübeleri ve bu konuda hazırlanmış yayınlara dayanarak yanıtladı.

Çocuğuma kan testi yapılacağını ne zaman ve nasıl açıklamalıyım?

Çocuğunuzla bu konuyu konuşmak için ikinizin de hazır, sakin ve rahat olduğunuz bir zaman seçin. Yumuşak, sakin, rahatlatıcı, doğal ve kararlı bir ses tonu kullanmaya özen gösterin. Çocuğunuzun anlayacağı yalın ve dürüst ifadeler kullanın. Çocuğunuz sizin açıklamalarınızla bu kan testinin yapılmasının doğru olduğunu, doktorun ve sizin onun iyiliği için bu testi gerekli gördüğünüzü kavramalı.

Çocuğunuza şöyle açıklamalar yaparak başlayabilirsiniz:

“Doktorun sağlıklı olduğundan emin olmak istiyor. Bunu anlamasının yolu bizim bu kan testini yaptırmamız. Bizi neyin hastalandırdığını öğrenmek için kan testi yaptırmamız gerekir. Sana da bunun için test yapılacak.”

Çocuğunuz canının acıyıp acımayacağını sorduğunda cevap verirken; açıklamayı çocuğunuz açısından daha rahat ve kabul edilebilir kılmak için olabildiğince doğal örnekler seçmeniz uygun olur: “Bu testi yaptıran bazı çocuklar kan vermenin sivrisinek ısırığına ya da küçücük bir cimciğe benzediğini söylüyorlar. Bazı çocuklar ise bunu da hissetmediklerini söylüyorlar. “

Özellikle “Hiçbir şey hissetmeyeceksin” ya da “Canın hiç yanmayacak” gibi ifadeler kullanmaktan kaçının. Bu ifadeler yanlış yönlendirici olabilir. Çocuğunuzun sizi anladığından emin olun. Gerekirse sorular sorun. Onun size konuyu tekrar geri anlatması için fırsat verin ve teste hazırlık için birlikte bir plan oluşturun.

Çocuğunuza kan alım işlemi boyunca onun yanında olacağınızı, yalnız kalmayacağını mutlaka anlatın. Kan verme işlemi esnasında kolunu ve vücudunu hareket ettirmemesi gerektiğini özellikle önceden açıklayın.

Çocuğumun duygusal tepkilerine nasıl yanıt vermeliyim?

Birçok çocuk, hatta birçok erişkin iğneden korkabilir. Bunda ne yazık ki, çocukları iğneyle korkutmak alışkanlığının da payı vardır. Her ne kadar günümüzün bilinçli ebeveynleri bundan kaçınmaktaysalar da “Uslu dur, yoksa doktor/ hemşire sana iğne yapar” tarzı güdülemeler, hem iğne korkusu, hem de sağlık personeline karşı korku, güvensizlik, öfke gibi olumsuz duyguların gelişmesine yol açabilir.

Böyle güdülemeler olmasa da, kan alınması konusunda huzursuzluk duymak son derece doğaldır. Eğer çocuğunuz huzursuz hissediyorsa, her şeyden önce bu duygusunu kabul ettiğinizi ve onu anladığınızı hissettirin. Birlikte bu duygusunu kontrol etmek için neler yapabileceğinizi konuşup bir plan oluşturabilirsiniz. Daha küçük yaştaki çocuklara, kan vermekten korkan, bunu annesiyle konuşan, sözgelimi minik bir tavşanın hikâyesini anlatarak, çocuğunuzun hem bu konuda kendini yalnız hissetmemesini sağlayabilir, hem de korkusuyla mücadelesi için neler yapması gerektiğini, birlikte nasıl hareket edebileceğinizi tavşan ve annesi üzerinden anlatabilirsiniz.

Çocuğunuzun ondan kan alacak sağlık personeline güvenebilmesi için asla ve asla ondan kan alacak sağlık personeliyle ilgili olumsuz duygular yansıtmayın. Özellikle “Kanını alıp benim güzel kızımın/aslan oğlumun canını mı yakacaksınız siz? Sen üzülme yavrum, ben hepsini döverim” gibi ifadelerden kaçının. Ülkemizde sağlık personeline yönelik şiddetin önlenebilmesi için bu konuda hassasiyet göstermek ebeveynlere düşen bir sorumluluk olmalıdır.

Kan alınacak ortamın çocuğunuzun kendini rahat hissedebileceği bir ortam olmasına dikkat edin. “Korkma” , “Büyük ağabeyler, ablalar ağlamazlar”, “Erkek adam korkmaz” , “Benim prensesim hiç bağırmaz” gibi çocuğunuzun üzerindeki baskıyı arttıracak ifadeler kullanmaktan kaçının. Asla “Ağlarsan sana ödül (şeker, balon, vb) vermeyiz”, Eğer düzgün durmazsan ben gidiyorum” ve hatta “Doğru durmazsan şimdi sana vuracağım” gibi tehditlerle kan alım işlemi esnasında çocuğunuzun kendini kötü ve öfkeli hissetmesine yol açmayın. Asla korkusundan dolayı onu aşağılamayın, bu konuda onu arkadaşları ya da kardeşleriyle kıyaslamayın.