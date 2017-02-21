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Danıştay, erektil disfonksiyon ve PE deneyimli ürolog ilanını iptal etti

Danıştay, erektil disfonksiyon ve PE deneyimli ürolog ilanını iptal etti Paylaş :

  |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında açılan profesör kadrosu için “Erektil disfonksiyon ve prematür ejekülasyon tanı ve tedavisinde deneyimli olma” koşulu getirdi. Üniversite, bu konuda açılan iptal davası dolayısıyla mahkemeye sunduğu savunmada, bu koşulun  konulma gerekçesi olarak “üniversitenin ihtiyacı bulunduğunu” gösterdi. Ankara Yedinci İdare Mahkemesi bu gerekçeyi hukuka uygun buldu. Ancak yerel mahkeme kararı Danıştay Sekizinci Dairesi  tarafından bozuldu. Yüksek Daire, ilanda gösterilen ek  koşulu, kişiyi tarif eder nitelikte buldu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi personel alım ilanında öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un  23, 25 ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerektiği ifade edildi. Ancak ilan metninde aynı zamanda, üroloji anabilim dalında açılan profesörlük kadrosu için “Erektil disfonksiyon ve prematür ejekülasyon tanı ve tedavisinde deneyimli olmak” ek koşulunun da arandığı belirtilmişti. Üniversite Rektörlüğü mahkemeye sunduğu savunmasında, bu ek koşulun konulma nedeni olarak  “üniversitenin ihtiyacı” olduğu gerekçesini bildirdi.

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Ancak bu savunma yüksek mahkeme tarafından kabul edilmeyerek kadro iptal edildi. Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi, 2008 yılında çıkarılan bir yasal değişiklikle, akademik kadrolara atanacak kişiyi doğrudan işaret etmeye imkan sağlayan bir sistem getirildi. Bu sistemle akademik hayatta liyakat tümüyle ortadan kalkmış, rektörlerin ve dekanların istedikleri kişileri istedikleri, istedikleri kadroya atayabilmelerinin önü açılmıştı. Bunun ağır sonuçları şimdilerde şiddetli bir biçimde yaşanıyor.

Bilindiği üzere daha önce Sakarya ve Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından   Resmi Gazete’ye verilen ilanlarda, sildenafil sitrat yani Viagra konusunda ‘tecrübesi’ ve ‘çalışması’ olan üroloji doçenti arandığı yazılmıştı.

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Yazar Hakkında

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Dr. Erkin Göçmen

Tıp Doktoru ve Hukukçu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993'te tamamlayan Dr. Göçmen, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kurumlarda görev yaptı. Aynı dönemde Türkiye ve Ortadoğu Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Bu süreçte 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı hukuk eğitimini 2004 yılında tamamladı. 2006'dan bu yana Ankara Barosu'nda serbest avukatlık yapmakta olan Dr. Göçmen aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yüksek lisans düzeyinde sağlık hukuku dersleri vermektedir. Kendisinin sağlık, tıp, akademi ve bilim hukuku alanında çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İletişim: https://www.facebook.com/erkin.gocmen
 
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