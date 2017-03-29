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Eşi görevden alınan emekli polis doktoru vurdu

Eşi görevden alınan emekli polis doktoru vurdu Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Aksaray’da emekli polis memuru N.S, hemşire eşinin görevden alınması nedeniyle 112 Acil Servis İstasyonu’nda görevli Dr. Hüseyin Ağır’ı silahla vurarak ağır yaraladı.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde emekli polis memurunun silahla vurduğu doktor ağır yaralandı.

İddiaya göre, emekli polis memuru N.S, hemşire eşinin görevden alınması nedeniyle aralarında husumet bulunan ilçeye bağlı Bozcamahmut köyündeki 112 Acil Servis İstasyonu’nda görevli doktor Hüseyin Ağır ile istasyon binasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S, üzerindeki tabancayla Ağır’a ateş ederek kaçtı.

Yaralanan Ağır, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktor Ağır’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kaçan şüpheli N.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.


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