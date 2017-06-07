Eski çağlarda kullanılan doğum kontrol yöntemleri

İstenmeyen gebeliklere engel olmak için insanlar yüzyıllardır çeşitli doğum kontrol metodları kullanıyorlar. O dönemlerde doğum kontrol yöntemleri üç kategoriye ayırmak mümkün: Bunlardan ilki, o zamanlar mantıklı görünen ama şu an etkisiz olduğu anlaşılan yöntemler, ikincisi mantıklı ve muhtemelen etkili olanlar ve üçüncüsü mantıksız ve etkisizliği oldukça aşikâr olanlar… Sizin için tarih boyunca kullanılan ilginç doğum kontrol yöntemlerini derledik. Bu yöntemlerin hangi kategoriye girdiğini de tahmin etmek sizin için zor olmayacak.

1. Silphion (Ferula Silphium) bitkisi

MÖ 600’lü yıllarda Libya’da bu bitkinin yenmesinin doğum kontrolü sağladığı keşfedilmiş. Bitki o kadar değerliymiş ki, yoğun toplamalar sonucunda soyu ne yazık ki tümüyle tükenmiş.

2. Timsah Dışkısı

Tarihte bulunan ilk doğum kontrol yöntemi tarifinde timsah dışkısı ve bal bulunuyor. Cinsel ilişkiden önce kadınların timsah pisliği ve baldan hazırlanan bir karışımı, cinsel organlarının içine sokmaları nasihat ediliyormuş. Yapışkan balın spermin yumurtayla çarpışmasını geçici bir süre önleyebildiği ve timsah pisliğinin keskin asiditesinin gebelik için gereken pH ortamını değişime uğratıp spermi öldürebileceği düşünülmüş.

3. Hayvan Bağırsağı

Antik Yunan’da bir efsaneye göre Girit Kralı Minos’un lanetlendiği ve menisinde akrep ve yılanlar barındırdığına inanılır. Tarihte bilinen ilk kondomu da bu kralın partnerini korumak için kullandığına… Eski Mısır’da bulunan tabletler de cinsel ilişki sırasında penisinin etrafına kılıf saran bir adam tasviri olduğu da ortaya çıkmış.

Böylece kondomun oldukça eski bir doğum kontrol yöntemi olduğunu anlıyoruz. Bilinen ilk prezervatif ise hayvan bağırsağından yapılmış. yumuşak ve esnek olması içinse bir müddet ılık süte yatırılırmış. Şimdilerde kauçuk sayesinde sanayileşebildi.

4. Tarihte İlk Kez Kondom Kullanan Ünlü Kişilik: Casanova

Ünlü bir yazar, maceracı ve çapkın olan Giacomo Giralomo Casanova, doğum kontrol amacıyla kondomu kullanan ilk ünlüdür. Casanova evrensel olarak kadınların gönüllerini fethetme yolundaki becerisiyle tanınır. ‘Histoire de ma vie’ (Hayatımın Hikayesi) adlı eserinde 122 kadınla yattığını yazar. Tabi ki bu kadar aktif bir cinsel yaşantısı olan bir “Kazanova”, peşinde sürüyle çocuğun “baba,baba!” diye gezmemesi için önlemini almış olması gayet normal.

5. Zıplamak

Şimdi bize oldukça komik gelse de eski çağlarda kadınlar hamile kalmamak için cinsel ilişkiye girdikten sonra 7 kez zıplıyorlarmış. Böylece yerçekimi sayesinde spermlerin, yumurtaya ulaşmadan vücutta etkisiz hale getirilebileceğine inanıyorlarmış. Lakin bu yöntemin etkisi olmadığı ve olamayacağı da açıkça ortada.

6. Akasya Yaprağı

Eskiden kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden bir diğeri ise bilim konusunda oldukça ilerde olan Antik Mısır’da ortaya çıkmış. M.Ö 1550 yılına ait bir papirüste nemlendirilmiş yüne akasya, hurma ve bal sürülerek tampon yapma tarifine rastlanıyor.

Bu karışımın tarihte yapıldığı bilinen ilk tampon olduğu biliniyor. Bunun yanında bu yöntem, aynı zamanda işe yarayan antik doğum kontrol metodlarından biri. Günümüzdeki gebelik önleyicilerde de kullanılan laktik asit, bu tarifte de bulunuyor.