Gıda zehirlenmesine neden olan salmonella bakterisi sofranızda olabilir

Son günlerde yaşanan acil vakalarda adı sıkça duyulan ve Salmonella adı verilen bakteri, dikkat edilmemesi durumunda günlük hayatı da tehdit eden ölümcül bir bakteri türü. Peki çeşitli yiyeceklerle sofralarımıza kadar gelen bu tehlikeli bakteri türüne karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, bu tehlikeli virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlattı

Gıda zehirlenmelerine yol açan bakteriler arasında ön sıralarda bulunan Salmonella, çeşitli yollarla bulaşabiliyor. Son zamanlarda tehlikeli vakalarla adı duyulmaya başlanan bu bakteri türü insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Emsey Hospital’dan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırdığını, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosunun ortaya çıktığını belirtti.

Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balık ve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabildiğini söyleyen Uzm.Dr. Güler Delibalta, temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebildiğini söyledi.

Zehirlenmelerin belirtileri

Bakteri vücuda girdikten sonra genellikle 6 – 48 saat içerisinde hastalık belirtisinin ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Emsey Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, “Karın ağrısı-kramp hissi, bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş sık görülen semptomlardır. Yapılan muayenede yüksek ateş ile birlikte karın ve göğüs bölgesinde görülen küçük kırmızı döküntüler Tifo olarak adlandırılan salmonella enfeksiyonunu ağır formunun göstergesidir. İshalin şiddetine bağlı olarak gelişen sıvı kaybı özellikle çocuklarda önemli bir klinik sorundur.” dedi.

Salmonella ilişkili gıda zehirlenmelerinin önlenmesi için neler yapılmalı

Usulüne uygun şekilde pişirme veya pastörizasyon ile salmonella bakterisi canlılığını kaybedeceğini belirten Uzm.Dr. Güler Delibalta, salmonella ilişkili gıda zehirlenmelerinin önlenmesi için şunları önerdi;