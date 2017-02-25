Hasta yatağı nedir, evde hasta yatağı kullanılır mı?

Hasta karyolası; hastaların evde ve hastanede kullandıkları yataktır. Normal yataklardan farklı olması sebebiyle hasta yatağı adını alır. Yataklar özel bir başlığa, hasta düşmesin diye özel korkuluklara sahip, kolay hareket edebilmesi için tekerlekleri bulunan ve hareketli bir yapıya sahip ortopedik bir yatak özelliği gösterir.

Evde Hasta Yatağı Kullanılır mı?

Hareketli hasta yatağı hastanelerde tercih edilen bir yatak çeşididir. Evde hasta bakanlar veya yatalak hastası olanlar için normal bir yatak zahmetli ve sağlıksız bir sürece sebep olur. Hasta yataklarının fonksiyonel yönü bu yatakların evde de rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. Örneği yatağa bağlı hastalar için tuvalet sorununu kolaylaştırmak adına tuvaletli hasta yatağı modeli bulunuyor. Tamamen hastanın sağlık durumuna göre seçim yapılacak modellere sahip yataklar kullanımı ve temizliği kolay olması sebebiyle evlerde de kullanılıyor.

Hasta Yatağı Çeşitleri Nelerdir?

Kumandalı hasta yatağı: Hasta yatağının kolayca kontrol edilebilmesi, üzerinde yatan hastanın fiziksel bir zahmete katlanmadan yatağa şekil verilmesi için tasarlanan kumandalı hasta yatağı, küçük bir kumanda ile kontrol ediliyor.

Hasta yıkama yatağı: Yatalak hastaların yıkanma işlemleri için birkaç kişiyle birlikte hastayı banyoya taşımak üstelik banyoda hastaya özel bir küvet sistemi hazırlamak oldukça zor ve zahmetlidir. Hasta yıkama yatağı, hasta karyolası üzerine yerleştirilir ve pompa yardımıyla şişirilerek küvet haline getirilir. Bu yatak içerisinde tutma yerleri, baş desteği, kirli suyu boşaltma mekanizması gibi ihtiyaç duyulan her detaya sahip bir şekilde tasarlandığından hastanın fiziksel bir zorluk yaşamadan yıkanmasına yardımcı oluyor.

Felçli hasta yatağı: Felçli hastaların fiziksel aktiviteleri son derece kısıtlı olduğundan bu hastalara özel yataklar tasarlanmıştır. Hasta yatağı içerisinde tuvalet, oynar başlık, hareket edilebilir bir yapıyla tasarlanmış, hastanın bacaklarını kaldırıp indirmeye veya yatar pozisyondan oturma pozisyonuna geçebileceği kumanda ile veya manuel çalışabilen yataklardır.

Motorlu hasta yatağı: Tek, iki, üç veya dört motorlu hasta yatağı farklı özelliklere sahiptir. Yatağın altına yerleştirilen motor, kumanda ile kontrol edilmektedir. Fiziksel aktivitesi sınırlı veya felçli hastalar için uygunluk gösteren bu yataklar, kullanımı son derece fonksiyoneldir.

Otomatik hasta yatağı: Hastaların nekahet döneminde veya yatalak hastaların yaşam sürelerinde hareket etmek zahmetli veya imkansız olduğu için hasta yatakları bu durum düşünülerek üretilir. Otomatik hasta yatağı, yatağın baştan sona hareketli bir yapıya sahip olması anlamına gelir. Manuel ve kumanda ile kontrol edilebilir özelliktedir.

Katlanabilir hasta yatağı: Bu yataklar hasta yataklar için özel tasarlanmıştır. Yatağın hareketli iskelet yapısına uygun olarak eklemlere sahip olan yatak kumanda ile kontrol edilebilen karyolalarda komuta uygun olarak şekil alır ve hastanın yatar veya oturur pozisyona geçmesini sağlar. Hasta karyolası yatağı olarak hastanelerde sıklıkla kullanılan yatak evlerde kullanmaya da uygundur.

Şişme hasta yatağı: Yatağın üzerine veya yere serilen akabinde pompayla şişirilerek yatak haline gelen şişme hasta yatağı pratik bir kullanıma sahiptir.

Lazımlıklı hasta yatağı: Kendi başına veya başkasının yardımıyla dahi tuvalete kalkamayan, yatağa tamamen bağlı ya da uzun süreli yatak istirahatı geçirmek zorunda kalan hastalar için incelikli olarak tasarlanmış lazımlıklı hasta yatağı hem hastanın pratik bir şekilde ihtiyacını gidermesini sağlıyor hem de yakınlarının bu konuda zorlanmasını önlüyor.

Hasta Yatağı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hasta yatağı seçmek tamamen profesyonel bir iş olduğundan yatak alınırken çok dikkat edilmesi gerek. Öncelikle hareketli – hareketsiz bir yatak konusunda karar kılınmalıdır. Bu karar sonrası hastanın fiziksel durumu, sağlık probleminin mevcut hali ve ilerleyen dönemlerdeki durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın yatalak, felçli, kısa süreli bir rahatsızlık durumu veya bundan sonraki yaşamını sürekli yatakta geçireceği bir durumu olabilir. Yatakların hepsi tüm durumlara çözüm olacak nitelikte tasarlanır ve üretilir. Bilinçli bir yatak alışverişi hastanın sağlığına da direkt olarak etki eder.

Lazımlıklı hasta yatağı, elektrikli hasta yatağı, şişme hasta yatağı gibi birçok yatak çeşidi vardır. Yatak seçiminde öncelikli kriter ortopedik hasta yatağı olmalıdır. Ardından hastanın durumuna göre doktor görüşüyle seçim yapılmalıdır. Ayrıca yatağın yüksek güvenlikli olması gerekiyor. Hasta yakınlarından hastaların yataktan düştüğüne dair şikayetle geliyor. Bunu önlemek için yanlardan korkuluklu desteklenmiş hasta yatakları bulunuyor. Hem korkuluk hem kolay hareket edilebilir olması evdeki kullanımın rahatlığını sağlar.

Özellikle kendi başına hiçbir şekilde hareket edemeyen hastalar için hareketli, kumanda ile kontrol edilen yatakların tam performansla çalışıyor olmasından emin olunmalıdır. Elbette yüksek güvenlikli, tam kapasite bir yatak fiyat açısından zorlayıcı olabilir fakat ucuz bir yöntemle hasta yatağı sorunu çözülebiliyor. Örneğin sahibinden satılık hasta yatağı veya satılık hasta yatağı ilanları incelenerek ucuz hasta yatağı bulunabilir. İhtiyaç süresince ikinci el hasta yatağı alınarak sorun çözüme kavuşturulabilir. Hasta yatakları konusunda büyük ihtiyaç sayesinde satın alınan yatak istenildiği anda kolayca bir başkasına satılabilir.

Hasta Yatakları Nasıl Olmalıdır?

Hasta yatakları normal yataklardan farklı bir amaca sahip olduğundan öncelikle ortopedik olmalıdır. Ardından hastanın vücuduna göre şekil alabilecek yumuşaklıkta, rahatlıkta olmalıdır. Korkulukları istenildiğinde çıkarılabilecek yapıda olmalıdır.

Baş kısmı ekstra yumuşak ve rahat olmalıdır. Yastık seçimi ise anatomik bir yapıda olmalıdır. Hasta genel anlamda aynı pozisyonda yatacağı için boyun ve baş zedelenmemelidir. Seçilen yatağın havalı yatak olması konfor bakımından önem taşır. Bu yönde yapılan seçim hastanın uzun vadede konforlu bir istirahat geçirmesini sağlar.

Yatağın yüksekliği çok alçak veya yüksek olmamalıdır. Hasta kendi başına hareket edebiliyorsa yataktan inip kalkmasını kolaylaştıracak yükseklikte olmalıdır. Yatağın yüksekliği kumanda ile kontrol edilebilen yataklar genellikle daha işlevseldir. Bu yönde tercih yapılması ideal olur. En ideal yatak seçimi yapmadan önce bir uzman doktordan yardım alınarak hastanın ihtiyaç duyduğu konfora yönelik bir hasta karyolası seçilebilir.

Hasta Yatağı Fiyatları Nelerdir?

Hasta yatağı fiyatları yatağın türüne ve özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Yatağın fiyatlarını etkileyen etkenler şöyledir;

Manuel hasta yatağı

2 motorlu hasta yatağı

3 motorlu hasta yatağı

4 motorlu hasta yatağı

Yatağın fonksiyonu değiştikçe fiyatı da değişkenlik gösterir. Hasta yataklarında genel soru, “hasta yatağını devlet karşılıyor mu?” sorusudur. SGK, havalı hasta yatağı desteğini vatandaşlara sunuyor ancak elektrikli hasta yatağı devlet tarafından desteklenmemektedir.

Satılık ve Kiralık Hasta Yatakları

Hasta yatakları birçok çeşide sahiptir. Medikal merkezleri hasta karyolası satışı yaparken aynı zamanda kiralık hasta yatağı hizmeti de sunuyor. Çoğu zaman birkaç aylık veya daha kısa süre için hasta yatağına ihtiyaç duyanlar satın almak yerine daha uygun bir fiyata geleceği için kiralamayı tercih ediyor.

Evde hasta yatağı kullanmak hem hasta için hem de hasta yakınları için hayat kurtaran bir seçenektir. Sipariş edilen yataklar evde ücretsiz kurulacak şekilde hizmet veriliyor. Satış sonrası teknik desteği ile hasta yakınlarına hizmet veren firmalar, sadece ev ve hastanelere değil aynı zamanda huzur evi, sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri gibi çeşitli yerlere hasta karyolası hizmeti veriyor. Yatakların elektrikli, korkuluklu, tuvaletli, şişme ve benzeri tüm çeşitleri kiralık ve satılık olarak temin edilebiliyor.Kaynak:http://www.kariyermedikal.com