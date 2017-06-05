Kadınların korkulu rüyası; “SİSTİT”

Günümüzün en yaygın hastalığı sistit; idrar yolu enfeksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle idrar yaparken yanma şeklinde ortaya çıkan bu hastalık ihmal edilmemeli. İhmal edilen sistit, kronikleşerek, mesane ve böbreklerde kalıcı hasara yol açabilir. Bu da kadınların sosyal hayatını ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kadınların anatomik yapıları erkeklerden farklıdır. Bu nedenle kadınlarda üretra daha kısadır ve bu yüzden kadınların sistit olma riskleri daha fazladır. Hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığa her 5 kadından birinin maruz kaldığını ve yaşamının herhangi bir döneminde bu hastalığı geçirdiğini biliyor muydunuz? Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koç, sistitin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini paylaşıyor.

Sistit nedir ve neden olur?

Sistit; mesanenin yani idrar kesesinin iltihaplanmasıdır. Kadınlar anatomik yapı olarak erkeklerden farklıdır. Bu nedenle kadınlarda daha çok rastlanan sistit, tedavi edilmediğinde kronikleşerek boşaltım sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilir. Bakteriyel sistitler genellikle 20-40 yaş aralığındaki genç kadınlarda görülmektedir. Dünyada yaşayan kadınların ortalama %25’i hayatı boyunca mutlaka bir kez bu hastalığa yakalanmaktadır. Koli basili isimli bakteri sistit vakalarında en sık görülen sebeptir. Koli basili bakterilerinin vücutta en çok bulunduğu kısım kalın bağırsaktır. Birden farklı sebepten dolayı bu bakteriler mesaneye ulaşarak sistite neden olur.

Sistit Nedenleri;

Sıkı, naylon iç çamaşırları,

Uzun süre boyunca oturmak,

Tuvalet temizliğinin arkadan öne doğru yapılması ve anüsteki bakterilerin üretraya bulaşması,

Cinsel ilişkide ağrı duyulması. Cinsel ilişkinin sonrasında idrara çıkmak, bakterinin dışarı çıkmasına yardımcı olarak sistite karşı önleyici olabilir.

Stres,

Mesane ya da idrar yolunda tıkanıklık; taş, kum vb.

Genital bölgede kuruluk,

Genital bölgeye uygulanan parfümlü banyo köpüğü, sabun veya pudra kullanımı,

Diyabet,

Gebelik,

İdrar kanalının kısalığı

Sistit Belirtileri;

Sık ve acil idrara çıkma isteği,

İdrar yaparken yanma ve idrarın az gelmesi,

Mesanede oluşan ağrı ve hassasiyet,

Kokulu ve bulanık idrar,

Yorgunluk hissi,

Hafif ateş,

Bazı durumlarda idrarda kan görülmesi,

Cinsel ilişki sırasında ağrı.

Sistite nasıl tanı konur ve kontrol altına almak ne kadar sürer?

Sistit tanısı koyulabilmesi için hastanın geçmişine bakılmalıdır. Ayrıca hastaya sistit tanısı koyulabilmesi için idrar örneğinde incelemeler yapılır. Sistit hastası olan kişinin idrarında kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve çeşitli bakteriler bulunur. Son aşama olarak enfeksiyona neden olan bakterinin tanımı için idrar kültürüne başvurulur. Sistit hastalığının nedeni eğer kan damarlarında görülen iltihap ise kişiye, üreme sistemi ultrasonu, ilaçlı böbrek filmleri ve sistiskopi uygulanır. Tedaviye başlanmayan sistit rahatsızlığı ilerleyen dönemlerinde bağışıklık sisteminde zarara yol açarak hastanın hayati fonksiyonlarını tehdit edebilir.

Hastalığın belirlenmesiyle beraber antibiyotik kullanımına başlanır ve genellikle 48 saat içerisinde hastalığın belirtileri diner. Hastalar iyileştim diye antibiyotik tedavisini kesmemeli ya da yarıda bırakmamalıdır. Bırakılan antibiyotik tedavisiyle beraber enfeksiyon daha da şiddetli hale gelebilir. Hekimin tavsiyesine göre 1 ya da 2 hafta sürecek bir antibiyotik tedavisi hastalığın tekrar etme riskini büyük ölçüde düşürecektir.

Cinsel ilişki sonrası sistit olan ve bunu sık yaşayan kişiler uzun süreli koruyucu antibiyotik tedavisi görmektedir. Bu türde uygulanan tedavi birkaç ay sürebilen, uzun soluklu bir tedavidir.

Hamilelikte sistit…

Hamilelikte sistitin ortaya çıkmasında birçok neden olabilir. Bunlar; hormonlardaki değişim, vücut direncinin zayıflamış olması, büyüyen rahmin mesaneye baskı yapması ve idrarın mesaneden çok birikmesi olabilir. Hamilelikte görülen sistit diğer hastalarda görülenle aynı belirtilere sahiptir. Gebelikte farklı olan, anne adaylarına diğer hastalara önerilen antibiyotik tedavisinin önerilmemesidir. Hamilelik sürecinde güvenle kullanılabilecek, özel sınıf antibiyotikler bulunur. Bunlar mutlaka doktora danışılarak, doktor reçetesiyle ve belirlenen süre içerisinde kullanılmalıdır.

Bebek sahibi olmak isteyen kadınlar sistitten şüpheleniyorlarsa, ilkönce tedavi olmalıdır. Tedavi olunmadığı zaman enfeksiyon hamile kalmayı ya da hamilelik sürecini zorlaştırabilir.

Sistit tedavisi ve korunma yolları

Sistit antibiyotik ile tedavi edilir. Tedaviye başlanmadan önce idrar kültürü yapılmalıdır. Sonuçlar çıkına kadar geçen sürede idrar yolları enfeksiyonlarında etkili antibiyotikler kullanılmalıdır. Kronik olan enfeksiyonlarda tedavi süresi uzayabilmektedir.

Korunma yolları,