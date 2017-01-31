Londra’da yapılan bir çalışmada T-Cell adı verilen bir hücre kullanılarak kan kanserine karşı bir çözüm üretildiği açıklandı. Detaylar haberimizde!

Bilim insanları kan kanseri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Londra’da yapılan bir çalışmada T-Cell adı verilen bir hücre türü ile kan kanserine karşı çözüm geliştirildiği açıklandı.

Kan kanserine T-Cell ile çözüm geliştirildi

Genetiksel olarak geliştirilen T-Cell isimli hücreler kan kanseri olan iki bebeğe uygulandı ve başarılı sonuçlar elde edildiği ortaya çıktı. Londra’da Great Ormond Street hastanesinde yapılan bu çalışmanın sonucu, bilim ve sağlık dünyası için heyecan uyandırdı.

11 ve 16 aylık iki bebek üzerinde daha önce yapılan çalışmalar başarısız olunmuştu. Bu noktada yapılan çalışmalarda bağışıklık sisteminde yer alan hücreler denenmiş ancak başarı sağlanamamıştı. İlerleyen süreçlerde ise hastanın kendisinden alınan hücreler geliştirilerek kanser hücrelerine karşı daha agresif hale getirildi.

T-Cell adı verilen bu hücrelerin kanserli hücrelere karşı başarısı ise kısa zamanda ortaya çıktı. Bu tedavi çalışmasının hakları ise Cellectics firmasına satıldı. Çalışmanın kapsamı açıklanmamış olsa da, hastanın kendi kan hücrelerinden elde edildiği için, zaman konusunda ciddi bir avantaj sağlayacağı açıklandı. Tedavi maliyetleri ise “doz” bazından ücretlendirilecek. Hastanın kanından yüzde 10’un altında alınacak kan ile yapılan tedavinin maliyeti ise 4000 dolar civarında olacak.