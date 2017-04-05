Kanser tedavisinde psikolojik destek faktörü kritik önemde

Medical Park Hastaneler Grubu ile Psiko-Onkoloji Derneği, kanser ile mücadele eden hastaların ve hasta yakınlarının hayata daha güçlü tutunmaları için “Birlikte Mümkün” isimli sosyal destek projesini hayata geçiriyor. Kanser tanısı konduğu andan itibaren yaşanılan şok ve reddetme ile başlayan; süreç boyunca farklı şekillerde ve şiddette ortaya çıkan psikolojik zorluklar, tedavi şekli ve zamanına kadar pek çok konuya etki edebilen önemli unsurlar. Pek çok araştırma, kanser tedavi süreçlerinde hastaların psikolojik destek almasının önemine dikkat çekiyor. Üstelik sadece hastalar değil, hasta yakınları da tedavi boyunca benzer sıkıntılar yaşadıkları için kanser hastalarının sosyal çevresinin de psikolojik olarak desteklenmesi, sürece olumlu katkı sağlıyor.

Türkiye’nin ilk onkoloji hastanesini kuran Medical Park Hastaneler Grubu, bu bakış açısından yola çıkarak bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor. Medical Park, Psiko-Onkoloji Derneği ile yaptığı iş birliği kapsamında “Birlikte Mümkün” isimli sosyal destek projesiyle, kanser hastaları ve hasta yakınlarına yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları gerçekleştirecek. Proje kapsamda Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi ve Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde görevli onkoloji personeliyle, kanser hastası ve yakınlarına psikolojik danışmanlık hizmet sunulacak. Proje kapsamında hastalara bireysel görüşmeler; yakınlarına ise seminer ve grup çalışmaları aracılığıyla destek sunulacak.

Onkoloji psikolojiden bağımsız düşünülemez

MLP Care Hekimlik Hizmetleri Direktörü Dr. Şerif Köksal, “Yılda 52 binden fazla kanser hastasının tedavi süreçlerinin içinde yer alıyoruz. Onkoloji alanındaki vaka birikimimiz nedeniyle hem hastalarımızın hem de sosyal çevrelerinin tedavi süreçleri boyunca psikolojik destek ihtiyacını net olarak gözlemliyoruz. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere bir sosyal sorumluluk projesi hazırladık. Kanser tedavileri, hastalar üzerinde yıpratıcı etkiler oluşturabiliyor. Ancak bu etkileri asgariye indirmek ve hatta bazen yok etmek, tersine çevirmek, tüm aktörlerin uyumlu birlikteliği ile süreçleri farklı yaşamak, yaşatmak mümkün. Birlikte Mümkün projesi ile onkoloji ve psikolojinin, kanser tedavisinde ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğuna dikkat çekmek istediğimiz kadar, psikolojik desteğin sadece hastalar için değil; yakınları hatta tedavi boyunca hastaların yanında olan sağlık personelinin de ihtiyacı olduğunu anlatmak istedik” diye konuşuyor.

Psikososyal destek kanserin ilk evresinde başlar

Birlikte Mümkün projesinin amaç ve kapsamının Türkiye’de kanserle mücadelede bir ilk olduğunu söyleyen Psiko-Onkoloji Derneği Başkanı Psikiyatrist Dr. Muzaffer Uyar ise “Kanser hastalarında birçok psikiyatrik rahatsızlığın görülme oranı yüksektir. Panik atak, depresyon, kronik stres gibi rahatsızlıklar kanser hastalarında sıklıkla karşılaştığımız rahatsızlıkların başında geliyor. Psikososyal yaklaşım ise insan ve toplum odaklı bir yaklaşım. Kanser hastaları hastalığın tüm evrelerinde psikososyal desteğe ihtiyaç duyar. Birine kanser olduğunun söylenmesi durumunda bu haber kişi ve yakınları tarafından bir ölüm haberi verilmiş gibi algılanıyor. Bu durum kişi ve yakınlarında şok ve travma etkisi yaratmaktadır. Bu noktada bu haberin nasıl verildiği bile son derece önemlidir. Bu haberin verilişi şok etkisini azaltabilir de artırabilir de. İşte psikososyal yaklaşım ilk olarak bu noktada başlar. Bazen bir aile yakını hastanın kendisinden daha fazla sorumluluk hisseder ve acı çeker. Tüm bu süreçlerin kanser hastalığının tedavisinde ne denli önemli bir yer tuttuğunun bilincinde olan Medical Park’ın, bizim işbirliğimizde bir psikososyal destek politikası geliştirmesi bu anlamda çok değerli bir adım oldu” açıklamasını yaptı.

Psiko-sosyal mücadele komisyonu kuruluyor

Proje kapsamında hasta ve yakınlarına yönelik olarak yürütülecek çalışmalar sonucunda tespit edilecek olan psikolojik sorunlar, psikolojik profillemeler yapılarak takip edilecek. Kanser hastalarının psikolojik tedavileri ise hastanedeki onkoloji bölümde görev yapan uzman hekimlerle koordineli biçimde yürütülecek. Ayrıca Medical Park Hastaneler Grubu bünyesinde kurulan “Kanser ile Psiko-sosyal Mücadele Komisyonu” ile hasta ve yakınlarına verilecek psikolojik destekler, grup bünyesinde yer alan tüm hastaneler genelinde etkin hale getirilecek.