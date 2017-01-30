Kanserden korunmak mümkün mü? İşte kanser riskini azaltmanın 7 yolu

Son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde kanser tedavisinde kullanılan; kemoterapi, radyoterapi ve onkolojik cerrahi gibi yöntemlerden daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bununla birlikte kanserle mücadelede en önemli yöntem olarak, hastalıktan korunma yollarının bilinmesi ve erken teşhis ön plana çıkıyor. ’04 Şubat Dünya Kanser Günü’ nedeniyle kanserden korunma yöntemleri ile ilgili bilgi veren Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kübra Aydın, kanser tedavisinde güncel gelişmeler ve kanserden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kanser nedeniyle hayat kayıplarının %21’inden sigara sorumlu

Erken teşhis ve toplumun kanserden korunma konusunda bilinçlendirilmesi, kanserle mücadelede en önemli faktörlerdir. Bu yöntemlerle kanserlerin yaklaşık %50’sinin önlenebileceği öngörülmektedir. Sigara en önemli önlenebilir kanser sebebidir. Tütün kullanımı tüm kanser nedeniyle hayat kayıplarının % 21’inden sorumludur. Kanser hastasında devam eden tütün kullanımı, hastalığın tekrar etme riskini, ikinci farklı tümör oluşma ihtimalini ve tedaviyle ilişkili yan etki risklerini artırmaktadır.

Kanser riskini artıran diğer faktörler; radyasyon, hareketsiz yaşam, obezite ve özellikle cilt kanserlerinin oluşumunda korumasız yoğun güneş ışığı ve kozmetik amaçlı solaryum maruziyeti olarak sıralanabilir. Bunlarla birlikte tüm dünyada yeni kanserlerin %17’sinin enfeksiyonlar nedeni ile olduğu tahmin edilmektedir.

Kanserden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler:

Ağırlıklı olarak meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat, tam tahıllı ekmek, balık, zeytinyağını içeren Akdeniz tipi beslenme tercih edilmelidir. Tütün kullanımından ve alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Günlük fiziksel aktivite artırılmalıdır. Sağlıklı kilonun korunmaya çalışılmalı, aşırı ve ani kilo alınıp ve verilmemelidir. Cinsel yollarla bulaşan hastalıklara karşı önlem alınmalıdır. Aşırı güneş ışığından ve solaryumdan uzak durulmalıdır. Akciğer, meme, serviks, kolorektal, prostat gibi yaygın görülen kanser türleri için düzenli tarama ihmal edilmemelidir. Kişiye özel tedavilerle etkin başarı sağlanıyor Kanser tedavisinde son 10 yıldır kişiye özel tedaviler ön plana çıkmaktadır. Gerek kemoterapi ve biyolojik tedavi yöntemleri gerekse cerrahi ve radyoterapideki gelişmelerle son yıllarda kanser tedavisinde büyük başarılar elde edilmektedir. Artık kanserlerin biyolojik özelliklerine bakarak o yönde geliştirilmiş ilaçlar kullanılmaktadır.

Kemoterapi uygulamaları hala günlük pratiğin çoğunluğunu oluştursa da, birçok farklı tipteki ilaçlar da bazen kemoterapi ilaçları ile birlikte bazen de tek başına kullanılabilmektedir. İmmunoterapiler yani bağışıklık sistemi üzerinde etki eden ilaçlarda da son 5 yılda ciddi gelişmeler gerçekleşmiştir. Ülkemizde de bu ilaçlara kolaylıkla ulaşabilmekte ve uygun vakalarda kullanımı tercih edilebilmektedir.